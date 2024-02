Ex DT de Boca arrepentido con sus palabras hacia Frank Fabra

Posiblemente Frank Fabra sea, hoy en día, uno de los jugadores más criticados por la hinchada de Boca Juniors, luego de su bajo nivel en la cancha, y su imborrable expulsión en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense. Razones por la cual, el aficionado xeneize dejó de apoyar al colombiano que ha estado con el club argentino desde 2016.

Ahora, uno de los últimos entrenadores que ha pasado por Boca Juniors, habló sobre el colombiano, y le pidió disculpas a Fabra por haberse referido al lateral de muy mala manera cuando se disputó la final de la Libertadores.

Del ex técnico que se está hablando, es sobre Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena, ex jugador y ex DT de Boca Juniors, quien en una entrevista afirmó que dialogó con el colombiano, pidiéndole disculpas porque se refirió de una manera no adecuada.

Todo surgió a partir de la final de la Copa Libertadores, cuando Boca perdió la final 1-2 ante Fluminense, y Frank Fabra salió expulsado de una manera insólita. “Lo putee como nunca en la final de la Libertadores. Lo putee más que cuando fui su entrenador”, explicó Arruabarrena.

No obstante, el ex DT de Boca de inmediato le pidió disculpas: “El otro día salí en una radio y tuve unas palabras desafortunadas. Opiné sobre Fabra y los silbidos, haciendo pública una opinión que no debía ser publicada. Por eso le pido disculpas a Fabra”, sentenció.

Lo cierto es que el jugador podría estar entre los posibles convocados para enfrentar a River Plate por el superclásico del fútbol argentino. Un encuentro donde posiblemente la hinchada de Boca no quiera que dispute, luego que el colombiano realizara ese acto que lo ha sentenciado en el club.