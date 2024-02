Siguen la críticas: Ex jugador de Nacional molestó con el plantel

Atlético Nacional continúa en la crisis deportiva e institucional que lo tiene en el ojo del huracán sobre su rendimiento en la Liga, y sobre el repudio de las amenazas hacia Jhon Bodmer y su familia, lo cual perjudicaron en la salida del técnico bogotano.

Ante esta situación, Luis Alfonso ‘El Bendito’ Fajardo, se pronunció en el programa, El Alargue de Caracol Radio, sobre la situación del conjunto verdolaga. Sintiéndose molesto sobre lo que ocurre con el manejo deportivo e institucional.

Uno de los puntos más polémicos que el ex futbolista y mundialista con Colombia en Italia 1990, fue cuando quiso comparar el proceso que lleva hoy en día Atlético Nacional junto con Envigado, haciendo alusión a que el equipo solo se dedica a mandar jugadores al extranjero y no a disputar por finales cada año. “Envigado se convirtió en el ídolo de Atlético Nacional, ellos quieren emular lo que ejecutan allá y me parece que Nacional es una institución que ya está creada, y lo que ha ganado no está para eso”, indicó.

“Me parece que ellos han querido y han creído en los jóvenes. Los jóvenes están para ganar partidos, pero los títulos que Nacional requiere lo ganan son combinados con gente de bagaje, que ya tengan un nombre. Me parece que la nómina que Nacional tiene no está para esos grandes objetivos”, indicó.

No obstante, Fajardo no se quedó atrás y dejó varias cosas que no le gusta sobre las directivas del equipo antioqueño deportivamente.

“En lo ejecutivo, me parece que llevan una gestión perfecta, pero para ejecutar una perfecta función, me parece que en lo deportivo deben tomar buenas decisiones y me parece que no las tomaron, Nacional no está siendo claro en los conceptos. Nacional cree que un técnico con mucha juventud, una cantidad de jóvenes en el campo de juego y han demostrado que al final los jugadores jóvenes no han participado en Copa Libertadores”, expresó el ‘Bendito’ Fajardo.

Por último, fue claro de la situación que vivió Jhon Bodmer, respaldando su labor y no culpándolo sobre esta lamentable situación que tuvo que pasar.

“Me parece que el muchacho no tiene la culpa. Es un joven que está preparado para otras cosas, no ha vivido el fútbol profesional como tal y menos el fútbol internacional. Me parece que no tiene culpa en nada”, finalizó.