¡Faltaba ella! Esposa de Pitana pide a colombianos jugar y no insultar

Se llama Romina Ortega, presume de ver todos los partidos que dirige su marido y no, ella no vio ninguna irregularidad en el partido Brasil vs Colombia, por la Copa América 2021.

La voluptuosa pareja del árbitro argentino, que estuvo en medio de la polémica por valida un polémico gol de Brasil, en la victoria 2-1 contra Colombia, justamente envió un mensaje a los cientos de hinchas que dedicaron insultos al colegiado.



Palabras más, palabas menos, aconsejó jugar más y llorar menos, en una dinámica en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 170 mil seguidores. Vale decir que también tiene cuenta en Onlyfans.



Primero escribió en una historia, acompañada de una imagen del partido: "No empecemos con polémicas, jueguen". Después, un seguidor le preguntó: “¿Por qué tu marido es una rata?”. Y ella le respondió: "No se gasten en insultar. Gracias a Dios tuve unos padres que me enseñaron a respetar. Para mí, el arbitraje estuvo prefecto. ¡En la cancha se juega!”.