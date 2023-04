Escándalo con James Rodríguez: revelan supuesto motivo de su salida

En un artículo publicado por el medio to10 de Grecia revelan las supuestas razones por las que James Rodríguez salió de Olympiacos. La noticia fue confirmada este jueves por el mismo jugador colombiano. Mientras James habla de ir por "caminos separados", la prensa local advierte que "hay una serie de incidentes pasados".



Según lo mencionado, todo estalló cuando James se molestó por haber sido sustituido para el segundo tiempo en el partido del fin de semana contra Panathinaikos. Al parecer, James abandonó el campo de entrenamiento el lunes tras un 'jalón de orejas' del técnico José Anigo.



Según se advierte, el técnico interino José Anigo le habría pedido que se disculpara con sus compañeros y él no quiso hacerlo. El martes, el colombiano no habría llegado a entrenar y esa fue la razón de su ausencia en Copa de Grecia el miércoles.



El periodista Nikos Kotsis, quien escribió el artículo, comentó en sus redes que "no se podía tolerar" la situación de James. "Las estrellas deben tener respeto por el equipo y sus compañero de equipo. James cometió errores. El domingo y los días siguientes".



Asimismo, Kotsis dijo que Olympiacos "hizo cosas por el jugador que tal vez no debería haber hecho. Lo cubrió/protegió en situaciones y casos donde las cosas eran extremas". El idilio en Grecia se acabó.



En el artículo publicado por To10 que titulan "La verdad sobre James", mencionan inicialmente que Olympiacos quería renovar a James, quien tenía contrato hasta junio de 2023, es decir, al finalizar la temporada. Sin embargo, su deseo no era ese. "Había un divorcio", aseguran.



"Apostaron por él y lo demostraron cuando entablaron una conversación con él sobre el futuro de un contrato que nada tiene que ver con lo habitual en el fútbol griego. Pero James no quería. Y lo ocurrido desde la noche del domingo vino a recordárnoslo en el momento más inoportuno", mencional al asegurar que el derbi del domingo recortó las posibilidades de título en El Pireo.



Lo más grave de todo lo que dice la prensa en Grecia es que James habría salido tan molesto al ser reemplazado el fin de semana que habría abandonado el campo de entrenamiento el lunes. Una dura ofensa para todos en Olympiacos.



"Se fue al vestuario, tomó su bolso y se fue. Todavía no podía aceptar que hubo un cambio en el descanso. Mostrando claramente su falta de respeto hacia el Olympiakos, tampoco se presentó en Rentis al día siguiente. Confirmando que no podía haber nada más que un divorcio entre las dos partes".



Además, mencionan lo que le habría dicho el DT: “Tú eres James Rodríguez. Tienes que dar ejemplo con tu imagen en el campo, pero también con tu comportamiento. Quiero que salgas al campo y pidas disculpas a tus compañeros".



Al artículo de prensa también menciona que "Puede que no tengan el nombre de James pero todos tienen una larga carrera", refiriéndose a los compañeros del colombiano, a quien señalan de "egoísmo deportivo".



Finalmente, rematan diciendo que "Nadie está por encima del Olympiakos, quienquiera que sea, cualquiera que sea su nombre" y que James es "el primero de una larga lista de decepciones".