¿Se va Miguel Borja? Desde River respondieron a los rumores

Miguel Ángel Borja es uno de los nombres que ha estado sonando para cambiar de equipo en el presente mercado de fichajes. El colombiano sigue en el radar de varios equipos como es el caso del Austin FC de la MLS.



El cuadro estadounidense envió una oferta por el futbolista, pero fue rechazada por River Plate al considerarla insuficiente.



Ante esto, el club argentino respondió a los rumores sobre una posible venta del jugador y en voz de su director deportivo, Enzo Francescoli, cerraron las puertas a su salida.

“Hablé con Miguel y está bien. En los períodos de pases esto sucede que son pedidos desde otros clubes. No solamente con Borja sino también con otros jugadores. Ahora nosotros tenemos que pensar en River y esta es la idea. A Borja lo veo bien y va a estar acá con nosotros”, dijo el directivo en charla con TyC Sports.



Pese a que Borja no venía siendo titular para Martín Demichelis, todo indica que el entrenador lo tendrá en sus planes para este año. De igual manera, la salida de Salomón Rondón hace que River mantenga a Borja a toda costa.



Por otro lado, Francescoli habló del fallido regreso de Rafael Santos Borré que está entre quedarse en Alemania o salir hacia Internacional, club con el que tendría todo arreglado para ir.



“Cuando hablé y dije que estábamos hablando con él es porque existía esta posibilidad. Después, es muy personal y cada uno maneja su carrera como lo ve conveniente pensando en qué es lo mejor para él y su familia. Las cosas no se dieron, pero el intento de que Rafa pueda estar con nosotros estuvo. Será en otro momento o no será”, concluyó Francescoli.