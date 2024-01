Kevin Mier, despedida emotiva de Nacional y presentado en Cruz Azul

Luego de varias semanas de anunciado su fichaje por Cruz Azul, Kevin Mier fue presentado por la ‘Maquina Cementera’ donde será uno de los grandes fichajes del club.



El arquero llega procedente de Atlético Nacional, club donde se le ha visto lo mejor de su carrera y donde ganó cinco títulos.



Pues bien, previo a ser presentado en México, Mier tuvo una despedida emotiva con Nacional en un vídeo la cual fue compartida por los verdolagas en sus redes sociales.

“Quiero agradecer a Nacional por esa madurez y esa formación que he adquirido. Al principio no fue fácil. Viví momentos complicados ya que me alejé de mi familia y de todas las personas que quiero”, comentó de inicio.



“Los títulos son los que se quedan en la memoria, todos esos recuerdos que viví con mis compañeros, lo que aprendí de ellos. Solo me queda darles las gracias al plantel y a la hinchada por siempre estar en los mejores momentos”, agregó.



Mientras mencionaba sus palabras, Nacional acompañó el vídeo con las mejores atajadas que tuvo en su etapa en el cuadro antioqueño.



Fue nuestro guardián del arco, vivimos momentos únicos, sintió estos colores con un amor profundo🧤💚🤍



¡MUCHAS GRACIAS, KEVIN! 👏🏼 pic.twitter.com/hfOZTzp8Fl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 13, 2024

Tras esto, Cruz Azul le dio la bienvenida al jugador en voz del arquero mexicano Andrés Gudiño con quien Mier competirá por el puesto de titular.



Vale señalar que los mexicanos compraron al colombiano por un poco más de 3 millones de dólares y lo aseguraron mínimo hasta 2025.