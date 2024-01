Wilson Morelo se retirará en Santa Fe: ¿qué pasará con Jaguares?

Wilson Morelo fue anunciado oficialmente como fichaje de Jaguares de Córdoba para la temporada 2024. Luego de un paso por Águilas Doradas, el delantero de 36 años decidió jugar en su natal Montería y darle una mano al equipo de su tierra, que luchará por no descender en la Liga BetPlay.



Morelo tiene muchas expectativas de hacer las cosas bien en Jaguares y demostrar que sigue vigente como goleador en el fútbol colombiano.



Sin embargo, el delantero reveló que volverá a Santa Fe para retirarse, e incluso que ya hay un documento firmado para su inminente regreso al equipo bogotano. ¿Qué pasará con Jaguares?



“Cuando yo salí de Santa Fe, me di la mano con el presidente (Eduardo Méndez) y dejamos un documento firmado, que el último equipo que yo iba a vestir era la camiseta de Santa Fe. Eso quizás no lo saben, pero fue un lindo gesto del presidente y se lo agradezco”, confesó Morelo en Win Sports.



Morelo añadió: “Fue lo que él (Méndez) me manifestó, quedé muy contento porque todos saben que soy hincha de Santa Fe, es el equipo de mis amores, que amo y me dio mucho, entonces creo que es un lindo gesto que el presidente tuvo conmigo, al menos seis meses iba a estar en el club en su momento cuando se diera”.



¿Cuándo será el regreso de Wilson Morelo a Santa Fe? El delantero solo mencionó: “algún día se va a dar el regreso, si Dios permite”.