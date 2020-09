Envigado sobre James: 'no es común que, a ese nivel, salga gratis'

James Rodríguez avanza en su adaptación al Everton de Inglaterra con mucho brillo, mientras en Colombia se sigue su evolución con mucha atención.

La llegada del jugador a la disciplina azul es una noticia feliz para él, para el nuevo club, para el Real Madrid y, de manera indirecta, para equipos que, como Envigado, esperan recibir dinero a través del mecanismo de solidaridad por la formación del jugador.



La primera respuesta que obtuvo otro interesado, Banfield de Argentina, es que no habrá dinero para ellos pues la transferencia fue con un jugador libre. Vale recordar que James tenía contrato con el Madrid hasta 2021 y estaba a solo cuatro meses de negociar su traspaso sin darle participación económica.



Sin embargo, para Ramiro Ruiz, presidente de Envigado, la versión es al menos curiosa: "Para nosotros, con todo el cariño que tenemos por James, por todo lo que representa, sabemos que es uno de los jugadores top 100 en el mundo. Hicimos nuestra reclamación a través del TMS con nuestra abogada, estamos esperando una respuesta oficial.

Antes no nos pronunciaremos en virtud de qué haremos, pero las especulaciones dejan entrever que no es muy común que uno jugador de ese nivel salga gratis para otro club cuando ya tenía ofertas de fútbol de Italia y demás".



Envigado analiza el escenario y está tras evidencias que muestren que hubo una transferencia y, en consecuencia, tiene derecho, según la normativa de la FIFA, a percibir un ingreso por ella.