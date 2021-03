'Quiero retirarme en Millonarios, jugaría hasta gratis': ¿lo dejarán?

Parques nacionales, volcanes activos, enormes glaciales, reservas. Naturaleza pura. Parece el destino ideal para personas mayores, con hijos y con ganas de alejarse del caos y el ruido. Algo así como el último lugar a donde podría ir Andrés 'Manga' Escobar.





Islandia, la gélida y lejana, la que despertó al mundo del fútbol con su entusiasmo por su selección nacional en Rusia 2018, es ahora la nueva casa de un jugador que suena igual por su talento, su tremenda pegada y su velocidad, que por su gusto por la noche y la fiesta.



Eso dice la teoría pues, al hablar con él, de lo que más se queja es del lastre que ha sido eso que llama "pura mala fama".



Desde Reikiavik, la capital islandesa, 'Manga' suena motivado aunque esté en un país nuevo, con un idioma que maneja apenas parcialmente (habla mejor portugués que inglés), solo y en aislamiento obligatorio en un apartamento, por las restricciones propias de la pandemia.



"Yo no tenía noticia, me dijeron Islandia y yo dije, ¿qué? Pero pregunté a amigos, busqué en Google y es un país que estuvo en la última Copa del Mundo e hizo gran papel. Están afiebrados con el fútbol hay mucho fanático, el equipo es de mitad de tabla hacia arriba, tiene su estadio propio, una gran sede", dijo.



El frío no es nuevo, lo conoció en el Dínamo de Kiev ucraniano, pero esto es distinto: "ahora mismo estamos a -6, es complicado, en el verano lo máximo es 18 o 19 grados, no calienta más, pero estoy bien, ubicado en el apartamento, tuve un entrenamiento con el equipo y estoy muy feliz. Me vine solo primero para ubicar el carro, el apartamento y tener todo organizado, espero que máximo un mes, vengan mi mamá, mi hijo y mi abuela", se ilusiona. Sin pareja por el momento, está abierto a la exótica belleza de las islandesas, confiesa en medio de risas.

¿'Matar al mensajero'?





Escobar dejó clara su intención al irse a un país tan distante: "estaré acá seis meses para hacer todo bien, distraerme y alejarme de la prensa amarillista de Colombia".



¡Momento! ¿La prensa? ¿Él fue protagonista de varios incidentes y ahora sugiere 'matar al mensajero'? "Es más la prensa que me quiere que la que no, a veces se cometen errores, yo también me he equivocado varias veces. Tienen sus razones para hablar y especular cosas, para mí esta es una oportunidad que la vi muy viable, linda, el país me encantó y todo estaba organizado y me querían, que es lo más importante".



Vamos por partes: ¿qué parte de sus problemas de indisciplina son invento y en qué casos fue el responsable?

Primero, el caso más reciente: su salida de Cúcuta Deportivo por "justa causa", según dijo el desaparecido club.



"De Cúcuta nadie sale con justa causa, es un desorden. Me decían que me devolviera pero me negué porque tenía covid, me decían 'venga que nadie va a saber', y yo dije que no, que esto es muy serio y de eso se pegaron para terminar el contrato. Pero al demandar uno tiene que pensar porque en Cúcuta hay contrato blanco y uno negro, si te pagan por ejemplo 20 millones al mes, 18 van en el malo y dos en el bueno. En Cúcuta es tómalo o déjalo. Yo fui a jugar, por mis inversiones y lo que tengo no necesitaba sino jugar, a mí 5 o 6 millones no me hacían rico ni pobre, pero los muchachos que no tienen más, ¿qué? Menos mal salió Cadena. Cúcuta, es una lástima que ya no esté en el fútbol, pero es lo que hay". Esta sola denuncia daría para un capítulo completo en otro espacio, por ejemplo en Dimayor, que permite que esto ocurra de manera impune, por ejemplo en Acolfutpro, donde creían que la doble contratación ya era asunto del pasado... y resulta que no.



Por ahora, sigamos con los descargos. ¿No fue indisciplina la razón de su salida de Alagoano de Brasil, donde coincidió con Armero? "Algunos periodistas solo escuchan y lo ponen en primera plana sin saber. Me fui porque mi contrato se acabó, era hasta noviembre 2 de 2019 y no se renovó. Una vez salió Pablo en Brasil y hubo un despelote ahí, fuimos a comer, le dije Pablo yo me voy y cuando yo salí explotó todo, él salió en un video y yo ya no estaba, pero la prensa puso fue la foto en la que yo lo recibí en el club cuando él llegó y eso fue injusto, yo salí al final, si fuera por indisciplina me hubiera ido cuando se fue Pablo y no fue así".



Bien. Entonces, la foto en la camilla en una práctica del Deportes Tolima, a la que llegó en mal estado, tras una noche de fiesta en Ibagué, ¿también fue un invento? "Lo del Tolima fue una falla total mía, que le pudieron dar otro manejo. Me equivoqué, no lo niego, Tolima quería sacarme del club pero también del fútbol no tenían por qué retirarme, me exponen así ante un país, me toman una foto y la publican, ¿qué equipo me va a querer así? ¿Tú crees que en clubes grandes no pasan esas mismas cosas? Pero se maneja, te dicen mejor vete, renuncia, uno busca otra opción y ya, es normal. Lo que hicieron conmigo no fue justo, pero los equipos deben entender que uno se equivoca, sí, pero tiene familia y puede seguir adelante con su carrera.



El lastre lo sigue arrastrando aún ahora, según dijo: "por esa fama se han caído dos o tres opciones que yo sé, pero no sé las demás. Los equipos que me han buscado saben todo lo que ha pasado, yo decido sí o no, otros no corrieron el riesgo. Algunos equipos afuera se han estrellado con eso, yo no soy así pero me marcaron". ¿Es lo que pasó en Bolivia, donde Real Potosí le alcanzó a ofrecer un contrato, con varias cláusulas relativas a la disciplina? Él dice que no: "empecé a preguntar, me dijeron que había pagos atrasados, sí estuvieron muy interesados pero al fin no quise ir, para sufrir en Bolivia mejor sufro en mi casa".



Su revancha tenía que ser afuera: "si me quedo 'volteando' en Colombia mi carrera hubiera terminado, mi mamá me dice 'usted es un berraco, con todo lo que le ha pasado y mantenerse vigente, si no fuera tan bueno ya no existiría".

'Quiero retirarme en Millonarios'



Escobar dice que hace cuatro años de ese escándalo del Tolima y que de ahí en más no volvió a tener problemas. Por eso ya solo quiere pensar en Islandia. "Quiero hacer una gran temporada aquí, esto sigue siendo Europa, hay equipos que ven esta liga, quien dice si no puedo volver algún día a Millonarios, aquí todos saben que ando fuera de todo problema, madurando. En algún momento se me va a dar, quiero volver pronto, cuando el presidente olvide los inconvenientes, yo volvería hasta gratis para retirarme ganador, con dos o tres títulos", dijo, a voz llena, con toda la ilusión.



Según él, esos inconvenientes que menciona, otra vez no fueron su culpa sino una tergiversación más: "No fue un inconveniente mi salida de Millonarios, tenía ofertas de otro lado, les dije que me quería quedar, arreglar mejor lo económico porque había hecho un buen año, me dijeron que no y me fui, pero se filtró que estaba pidiendo una cantidad de plata absurda y me tiraron a la afición en contra. Pero con el presidente Camacho tuve una relación de respeto y con el señor Serpa, es de los que más me ha marcado, se hace matar por sus jugadores".



La pasantía en Islandia tendría entonces, como meta final, el regreso a Bogotá: "Millonarios es mi vida, vivir en la capital, sentirme querido, yo trabajo para eso, allá tengo a mis amigos. Me sorprendió lo que pasó, pero son clubes grandes y tener a todos contentos es complicado. Ojalá, Dios quiera, todo se de para volver a El Campín".