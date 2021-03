Andrés 'Manga' Escobar contó qué lo llevó a dar el sí en Islandia

En los últimos días se conoció que Andrés 'Manga' Escobar, un "viejo conocido" en Cali, Nacional y Millonarios, entre otros, fichó en la exótica liga de Islandia. En charla con el Vbar de Caracol contó cómo se dio todo para su llegada y cuándo iniciará el campeonato en ese país europeo. Por ahora está cumpliendo con una cuarentena obligatoria y está a la espera de iniciar con los entrenamientos.

"Un amigo me preguntó sobre mi situación y que si quería jugar por acá (Islandia). Me presentó el equipo y el país, y me llamó mucho la atención, así que decidí venir. Llegué hace cinco días y toca cumplir con una cuarentena. Solo puedo estar en gimnasio, así que espero estar a disposición del grupo el domingo. El torneo arranca el 23 de abril y va hasta octubre, así que quiero abrir las puertas", contó 'Manga'.



El jugador, de 29 años, confesó qué lo llevó a fichar en el fútbol de Islandia: "Yo conocía muy poco de este país, así que me puse a buscar en internet. La selección estuvo en el último mundial (Rusia 2018) y están afiebrados con el fútbol, así que vi que era una gran oportunidad. El equipo me ha brindado todo lo que necesito, así que estoy feliz".



Finalmente, se refirió a esa última experiencia que tuvo en el fútbol colombiano. Fue en 2020 con el desaparecido Cúcuta Deportivo. "En Cúcuta había un contrato blanco y uno negro. Le quedaron debiendo plata a todo el mundo". Cabe recordar que Escobar estuvo en conversaciones con el boliviano Real Potosí, sin embargo terminó partiendo a Islandia.