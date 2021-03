¡Ahora sí es verdad! El nuevo y exótico equipo de 'Manga' Escobar

¿Qué tienen en común Colombia e Islandia? A partir de ahora, mucho más que James y Sigurdsson jugando juntos en el Everton.

Su vínculo se hará ahora mucho más firme gracias a Andrés 'Manga' Escobar, nuevo fichaje del Leiknir Reykjavík, uno de los 12 equipos de primera división del país europeo.



El torneo comenzará en abril y, como jugador libre, el colombiano no tendrá inconvenientes con periodos de inscripción ni nada parecido.



¿Y cómo es que se enteran en la lejana Islandia de que en Suramérica había un atacante buscando equipo? Un intermediario norteamericano fue el encargado de hacer el contacto y a partir de ahí los representantes del jugador se movieron rápido para consolidar la propuesta. El resto de la historia es él llegando al frío país que a partir de ahora será su casa.



Hasta ahí, el vaso medio lleno. Escobar encuentra un equipo con 29 jugadores inscritos, de los cuales diez son atacantes, contando delanteros netos y extremos. Significa que tendrá que llegar a ganarse un lugar, aunque no maneje el idioma ni las condiciones excepcionales del país.



Para completar el panorama de la adaptación, hay más frío que fiestas y actividad nocturna, así que será todo nuevo para él. El reto será dejar atrás aquel capítulo de 2018 cuando, en Deportes Tolima, se revelaron fotos suyas, durmiendo en una camilla tras llegar a un entrenamiento en el que físicamente no podía participar. O aquel despido de Alagoano de Brasil, donde vino a coincidir con Pablo Armero; o ese otro en Cúcuta Deportivo, de donde salió aparentemente con "justa causa", aunque él se defendió diciendo que le debían dinero.



Escobar había sido relacionado hace unas semanas con el Real Potosí de Bolivia, que llegó a enviarle un contrato, una propuesta que finalmente no se cristalizó. Ahora está listo para una nueva aventura europea, la tercera de su carrera (después de Dínamo de Kiev de Ucrania y Evián TGFC de Francia). Otra vez, la pelota está en su terreno...