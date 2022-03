Discípulo de Klopp sobre Díaz: 'debió seguirlo dos o tres temporadas'

Hace un mes que Luis Díaz vive cada día en un eterno sueño: entrenarse con figuras mundiales, hacerse entender en el idioma universal del fútbol, ganarse un espacio como titular en semejante nómina... ¡cada cosa es mejor que la anterior! Y esto apenas empieza.

Pero justamente sobre esos inicios habló un exselección Colombia que lo vio desde el Barranquilla FC, que lo tuvo como sparring y que ahora inclusive habla con Klopp directamente sobre esta feliz aventura.



"Lo conocí en Barranquilla cuando estábamos en el proceso de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014. En ciertas ocasiones, junto a su club, hacía práticas con la Selección Colombia, cuando estaba el profesor Pékerman, y veíamos su calidad. Los comentarios que había, en la interna, era que marcaba diferencia y que, posiblemente, iba a ser un jugador profesional de alto nivel", dijo en charla con Gol Caracol.



"Luis Díaz tiene cosas muy buenas, como la alegría con la que juega, la técnica, velocidad, en fin. Puede mejorar en varias cosas de la mano de Kloop, pero lo más importante es que se mantenga en ese nivel, en un fútbol exigente como el inglés. Para cualquier jugador, tener esa regularidad durante dos o tres temporadas es fundamental y ahí es donde mejorará", añadió el exjugador, quien ya se graduó también como entrenador.



Soto y Klopp coincidieron en el Mainz 05 entre 2006 y 2008 y, según dijo el exjugador, mantienen desde aquella época un contacto que nunca se quebró, ni ahora que el alemán es uno de los más cotizados del mundo: "Klopp me dijo que está feliz por Luis porque es un gran muchacho, entonces eso da mucho que decir. Cada vez que Liverpool juega intento estar pendiente de 'Lucho', más porque es dirigido por un entrenador que fue fundamental para mí", dijo Soto.



Que Klopp y Liverpool fueran por Díaz en el mercado de invierno, cuando no suelen darse grandes transferencias, no fue fortuito para Soto sino que, conociendo al DT, tomó mucho, mucho tiempo: "los entrenadores alemanes no contratan a alguien por solo seis meses o una temporada buena, sino porque le han hecho un seguimiento desde hace dos o tres temporadas atrás. Ellos miran es la regularidad y el rendimiento. Así que creo que el caso de Luis Díaz no fue la excepción y tuvo que ser un deseo o pedido de Klopp".



Lo que viene sin duda produce una gran ilusión: "Verlo ahora donde está, con su gran pasado en Junior de Barranquilla, sus excelentes actuaciones en Porto y llegar a este gigante de Inglaterra, llena de orgullo", concluyó Soto.