'El sueño sigue intacto': Edwin Cardona y su fallido regreso a Boca

Edwin Cardona, actual jugador del Tijuana de México, estuvo en el radar de Argentina en el último mercado de pases luego de que se asegurara de que el jugador colombiano iba a regresar a Boca Juniors, pero a ultima hora no se pudo llegar a un acuerdo, y el volante terminó nuevamente en tierras mexicanas.

Cardona, habló con el Diario Olé de Argentina, en el que expresó que sueño de regresar a Boca sigue intacto y que a pesar de que en el mercado pasado su vuelta a la Bombonera estaba un 98% asegurada, pero un tema personal con su hijo fue la razón por la que se detuvieron las negociaciones y no se llegó a ningún acuerdo.

"Se extrañan muchas cosas, pero estoy tranquilo porque el sueño de volver sigue intacto y sé que en algún momento Dios me va a poner allá", afirmó Cardona en la entrevista. El futbolista no pudo regresar a Boca debido a una caída en bicicleta que sufrió su hijo, ocasionándole una fractura, razón por la que no pudo viajar a territorio argentino, pero sabe que en algún momento él va regresar al club con el que está infinitamente agradecido.

Edwin Cardona marcó 11 goles en 46 partidos disputados con el club Xeneize en el que se consagró campeón de la Superliga 2017/2018, además fue parte del plantel que disputó la final de la Libertadores en Madrid. Actualmente el jugador se encuentra con el club Tijuana de México y espera con ansas su regreso a Argentina para vestir nuevamente la camiseta de Boca Juniors.