'Tengo contrato y me respalda, si me quieren bajar el sueldo está mal'

Rodrigo Ureña es uno de los jugadores de América de Cali que llegó para este 2020 y le ha tocado vivir esta cuarentena lejos de su tierra natal, Chile. Sin embargo, para este futbolista, en Colombia se han tomado buenas decisiones para controlar esta pandemia.

“En Colombia han tomado buenas decisiones. Por ejemplo el hecho de que en las ciudades hayan tomado la cuarentena con multa. Hasta hace dos días en el metro había completa normalidad”, dijo en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’.

Y es que él conoce de primera mano cómo está siendo la situación en su país: “En Chile está complicado porque las medidas de seguridad no han sido muy buenas y hay muchos contagiados, incluso hay personas a quienes no le hacen la prueba y siguen trabajando aunque tengan los síntomas. Hay mucha negligencia y la economía es más importante que la propia vida de las personas. Mi familia está aislada en un sector de Santiago que no tiene muchos contagios”, explicó.

Sobre su trabajo en América, el jugador chileno explicó que con el preparador físico “ha sido muy bueno, es intenso en las mañanas por una hora y media. No es lo mismo que el roce de día a día, pero tenemos lo necesario para cuando volvamos no sea tan duro”.

Sin embargo, Rodrigo Ureña sí manifestó su inconformismo con que le bajen los sueldos a los futbolistas y dio sus argumentos.



“Mi postura es la misma que la que deben tener varios compañeros del fútbol. Este es un trabajo completamente distinto del común. A mi parecer, yo tengo un contrato y ese mismo me respalda, si me quieren bajar el sueldo está mal porque yo considero que hago mi trabajo desde donde puedo. Normalmente en el fútbol se habla de que nosotros trabajadores, pero tenemos contratos a plazo fijo y aunque sea a un año el campeonato termina los primeros días de diciembre entonces no alcanzo a cobrar ni enero, ni diciembre por ende el año calendario es de 10 y no de 12 meses, como el normal de la gente”, expresó, aunque no dijo si había hablado de este tema con otros futbolistas de América.

Eso sí, dejó claro que lo hace más como un gesto de solidaridad con los que ganan menos dinero. “Se debe ser solidario con todos porque no todos ganan el mismo salario y si a mí me recortan al 50% no es tanto, pero a un chico que está empezando, ya tiene hijos y le rebajan pues puede que se complique. A mí parecer no se debería recortar nada del salario”, relató.



Posteriormente, Rodrigo Ureña manifestó en sus redes su molestia por una supuesta mala intención de la pregunta y aunque señaló que entiene la situación, no especificó si estaría dispuesto a bajarse el sueldo.

