¿El reemplazo de Luis Suárez? Morelos podría llegar a Gremio

Meses después de finalizar su contrato con Rangers, Alfredo Morelos sigue sin equipo y es uno de los pocos colombianos que quedan sin equipo de cara a esta temporada.



El delantero tiene como prioridad quedarse en Europa, así como lo dijo en el mes de julio: “Dejé en claro que quiero quedarme en Europa y jugar fútbol allí. Actualmente estamos trabajando para que eso suceda. Todavía no tengo nada y no hay nada cercano, pero espero que surja algo interesante”.



Sin embargo, en el Viejo Continente no aparecen ofertas concretas y es por ello que desde otros países vienen por el delantero de 27 años.

Una de esas ofertas proviene del fútbol brasileño más precisamente de un grande de Brasil como lo es Gremio, que desde ya se ha empeñado en buscar un reemplazo al uruguayo Luis Suárez que saldrá del club en diciembre.



“Los gigantes de Brasil, Gremio, le han ofrecido a Alfredo Morelos una ruta de regreso al fútbol mientras buscan convertirlo en suplente de la leyenda del Liverpool y el Barcelona Luis Suárez”, mencionó el medio Football Scotland.



Vale resaltar que Suárez saldrá de Brasil y podría o retirarse por problemas crónicos en su rodilla o jugar sus últimos años en Inter Miami con Lionel Messi.



Siendo así, Morelos aparece como una de las opciones del club brasileño y ante la salida del uruguayo podría apuntar a la titular de Gremio de ficharle.