¿Qué debe hacer James?: el tajante consejo del 'Pibe' sobre su futuro

La novela de James Rodríguez puede estar llegando a su fin, pero siempre termina cambiando de rumbo. El colombiano se mantiene en Real Madrid a la espera de definir su futuro, que está entre el club blanco, Napoli y Atlético de Madrid.



Carlos el 'Pibe' Valderrama dio detalles de lo que debe hacer el colombiano y así fue su consejo al '10': no lo pensó ni un segundo.

"James... que se vaya para otro equipo. El entrenador no lo quiere, si se queda en el Real Madrid no va a jugar; que arranque de ahí. Así están las cosas... Cuando llegó James, los aficionados hicieron fiesta, el presidente hizo fiesta, pero el técnico no lo quiere", dijo el 'Pibe' a 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.



El colombiano sigue entrenándose con el equipo merengue y, al parecer, no se quedaría en Real Madrid por Zinedine Zidane; aunque Florentino Pérez lo haya pedido.



"La inquietud es que no va a jugar, si se queda en el Real Madrid no va a jugar. Que se vaya mejor, el que pone la alineación es el técnico. Con la calidad que tiene puede jugar en cualquier parte del mundo", finalizó.