Dos colombianos tienen lista la hoja de vida: ¡piden pista en Boca!

Lo primero que hay que hacer para triunfar en Argentina es saberse vender, y por eso los colombianos que quieren llegar a esa Liga ya se han puesto manos a la obra.

En las últimas horas dos aspirantes a llegar 'Casa amarilla' levantaron la voz, por si Miguel Ángel Russo, entrenador xeneize, todavía no sabía que sueñan con ponerse a sus órdenes: Edwin Cardona y Leonardo Castro.



El primero ya estuvo y, por una suma de circunstancias, económicas y de disciplina del jugador, no se quedó. Pero si lo llama Russo su teléfono está desocupado: "Extraño a Argentina, Buenos Aires y el Mundo Boca... Uno siempre anhela jugar en Europa o en equipos grandes. Para mí sería mucha alegría que quisieran volver a contar conmigo o me tengan en carpeta para volver. Sería un lindo desafío. Si me llaman y si fuera por mí, mañana mismo me iría, pero eso no depende de uno. La verdad haría todo lo posible para ir a Boca", dijo, en entrevista con el periodista argentino Federico Bulos.



Cardona, en su momento alabado por Riquelme, contó que han hablado pero sin mediar ofertas: "Sí, he hablado con él, pero nunca hablamos de volver, fue antes de venir acá a Tijuana, pero no se dio. Me gustaría que me volvieran a dar la oportunidad, se malinterpretaron mucho las cosas, pero al final no se llegó a un acuerdo, ojalá que ahorita se dé la oportunidad", sentenció.

Castro, otro que pide pista



El delantero de Independiente Medellín, Leonardo Castro, también levantó la mano si es que en Boca están buscando un delantero.



"Quedé sorprendido por la recomendación de Óscar Córdoba para que nos tuvieran en cuenta en Boca, es un reconocimiento al arduo trabajo", dijo, en entrevista con el VBar de Caracol Radio. "Me veo jugando en Boca, me veo los partidos y sus repeticiones y creo que es un equipo en el que puedo encajar por mis capacidades", añadió el atacante.





Mensaje para Russo: el contrato de Castro vence en 2021, mientras Cardona estará cedido en Tijuana hasta diciembre de este año. Son datos, hay que darlos...