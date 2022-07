¿Edwin Cardona se va de Racing a Nacional? Contundente respuesta

Edwin Cardona no ha podido consolidarse en Racing Club: es habitual suplente y algunos hinchas lo han criticado por sus escasos minutos y bajo rendimiento en el equipo que dirige Fernando Gago.



El colombiano, sin embargo, ha batallado y busca ponerse en su mejor punto para aportarle a la Academia y brillar en el fútbol argentino; ya superó una lesión y sigue trabajando para entrar en el once de confianza de su entrenador.



Sin embargo, en las últimas horas surgió una versión de prensa que aseguraba que Cardona quería irse de Racing y que buscaría un regreso a Atlético Nacional.



Según reveló ESPN Argentina en las últimas horas, el equipo habría entendido que el alto contrato no estaría dando los resultados esperados y, según ellos, los problemas de supuesta indisciplina y altercados con compañeros y hasta la afición, precipitarían la decisión.



“No está cómodo y no se siente a gusto. Hemos dicho hace un par de semanas, y se vuelve a ratificar, que es observado de reojo por sus compañeros que no ven un compromiso profesional y Cardona está buscando la salida, se quiere ir de Racing”, indicó el periodista Leo Paradizo.



Así, Cardona decidió salir a dar su versión y realizó un ‘live’ en su cuenta de Instagram en la que desmintió al periodista y confirmó que no ha habido ningún contacto con Nacional, y que su ilusión es triunfar en Racing.



“Tengo contrato por tres años con Racing y sé que todo se va a revertir. Del punto que me toque estar, apoyaré al equipo. Estoy agradecido con mis compañeros, con el club y con el cuerpo técnico”, comentó Cardona, añadiendo que “estoy enfocado en Racing”.



Edwin insistió: “Nadie de Atlético Nacional se comunicó para llevarme, ni nadie de Racing me dijo que no están conformes conmigo”. Además negó las cifras de su contrato, diciendo que son falsas.



“Los que me conocen saben que me entreno al 100%. Dicen que estoy gordo y nunca están conmigo. Me he aguantado muchas cosas. Siempre voy a respetar a los que comentan, pero es tiempo de escuchar también al jugador”.