Fuertes amenazas a periodista en Argentina desde Independiente

Independiente de Avellaneda no tiene sus mejores días a nivel deportivo. Recientemente, renunció Eduardo Domínguez, a ser entrenador de la institución, lo cual ha generado todo tipo de reacciones dentro y fuera del club. Durante el instante que sucedió todo, el periodista Gastón Edul se encontraba reportando todo para TyC Sports.

Acá está el momento donde amenazan a @gastonedul por decir la verdad. Totalmente repudiable.



Por más periodistas como él. pic.twitter.com/UzrTnnUiTw — INDEPENDIENTE (@GloriosoCAI) July 12, 2022

Durante el relato, el comunicador comentó la situación de cómo se dio la partida del entrenador del rojo “Domínguez le renuncia en la cara a Montenegro ya Palazzo, pero él quería renunciar con Maldonado presente. Llegó después de esa reunión cuando ya había terminado. No tengo dudas que los responsables del momento de Independiente son Moyano y Maldonado. Pero también la era de Domínguez fue mala porque no supo encontrar el equipo”.



Luego de terminar estas palabras, se acercó un carro, del cual le empezaron a gritar todo tipo de cosas. Durante la transmisión, Edul se detiene un momento, agregando y reanudando su reportaje “perdón, pero acá gritan cosas. Hay gente que está exaltada, parece que le molesta que le digamos la verdad. Actitudes como las de este tipo hay muchas y se tiene que rever. Es gente que trabaja en el club y le gritan a uno como si tuviese algún tipo de interés. Cuando decimos la verdad. Pero no me extraña porque pasa en la cancha con los hinchas cuando quieren expresarse y muchas veces la barra brava los calla”.



Las amenazas fueron reportadas por varios colegas, que agregaron el detalle y momento en que todo se dio, durante la transmisión en vivo.