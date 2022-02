¿Qué pasó con Cardona? Molestias físicas y un viaje suyo que incomodó

Edwin Cardona inició ya actividades con Racing, luego de las dudas y rumores que estaban entorno a su futuro, tras salir de Boca Juniors. Fernando Gago lo pidió y llegó a la academia, tras las complicaciones en su traspaso y el interés para regresar a Nacional.



El colombiano vio acción en el compromiso amistoso que Racing enfrentó a Tigre, pero dejó el campo, debido a molestias, de las cuales no hay comunicación oficial, hasta el momento, por parte de la academia.



Sin embargo, hubo un detalle que pudo generar incomodidad en la afición de la academia. De acuerdo a información de TyC Sports, el colombiano salió a tomar unos días de descanso, junto a su familia, lo que causó ciertos comentarios por parte de los hinchas, que recuerdan lo que ocurrió en su paso por Boca Juniors.



“Si bien la actitud de Edwin Cardona podría haber caído no tan bien, Fernando Gago les dio el fin de semana libre a los jugadores, por lo que lo hecho por el colombiano no repercutió en los pasillos del cilindro” puntualizó el diario argentino, ante lo ocurrido.



Ahora, afirman que la polémica se centraría en si no se llegase a presentar a las órdenes de Gago el próximo lunes “El problema se generaría si el lunes, día que el plantel debe presentarse nuevamente a los entrenamientos, Cardona no aparece. Ahí la historia sería diferente. Pese a que en la institución de Avellaneda lo tomaron como algo normal, en los hinchas la situación fue un tanto diferente, ya que en redes hubo comentarios negativos por lo hecho por el colombiano”.



El permiso por parte del estratega estaba, ahora, restará en saber cómo evoluciona en sus molestias físicas, si podría llegar a afectar en las próximas semanas o si tan solo fue un pequeño susto.