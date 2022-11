Otro veterano que vuelve al ruedo: Eduardo Lara confirma nuevo club

Después de la confirmación de Hernán 'Bolillo' como nuevo DT de Atlético Bucaramanga, otro experimentado entrenador ha sido confirmado en un nuevo club.

Se trata de Eduardo Lara quien fue presentado por Alianza Fútbol Club, de la primera división de El Salvador, como su nuevo jefe. En ese país el vallecaucano fue seleccionador nacional.



El DT, ex Selección Colombia en distintas categorías, fue confirmado en las redes sociales del club y firmado hasta 2023, con la misión principal de llevar al equipo de vuelta al título liguero y brillar en la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF.

👋🏼 𝑩𝑰𝑬𝑵𝑽𝑬𝑵𝑰𝑫𝑶 𝑬𝑫𝑼𝑨𝑹𝑫𝑶 𝑨 𝑻𝑼 𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑪𝑨𝑺𝑨. 🐘#BienvenidoLara 🅰️ pic.twitter.com/JC2zBOM0y4 — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) November 17, 2022



Se trata de una institución con probada confianza en los entrenadores colombianos, pues allí dirigieron también Germán Gutiérrez de Piñeres (2002), Henry Vanegas (2003) y Wilson Gutiérrez (2019 - 2020).



Lara no dirigía desde agosto de 2021, cuando salió de Once Caldas por los malos resultados, y con este dirigirá su séptimo club, después de Expreso Palmira, Deportes Quindío, América de Cali, Boyacá Chicó, Envigado y Once Caldas.