Bolillo y ‘Chonto’ Herrera le hacen fuerza a Leonel y Águilas en Liga

Más allá del cariño y la amistad que se tienen, los entrenadores Hernán Darío Gómez y Luis Fernando ‘Chonto’ Herrera, quieren que a Leonel Álvarez y sus Águilas Doradas puedan coronar con el campeonato en esta Liga BetPlay II-2022. ‘Bolillo’ y Herrera elogiaron a los dorados por ese buen momento deportivo y Leonel les contestó a las palabras de sus ex compañeros de Selección Colombia y hermanos de la vida.

“Leonel (Álvarez) con Águilas Doradas van supremamente bien, ha hecho un equipo muy fuerte, jugando bien al fútbol. Yo tuve la fortuna de trabajar con él durante seis años y logramos cosas importantes en el Medellín, con el Deportivo Cali, en Paraguay con Cerro Porteño. Sé de sus capacidades como técnico, es un gran líder y para la muestra ahora tiene a Águilas con puntaje ideal. Lo veo muy fuerte para llegar a la gran final porque están jugando bien y sacando resultados positivos tanto de local como de visitante”, indicó Herrera, quien está radicado en los Estados Unidos.



Por su parte, ‘Bolillo’ comparó a Águilas con la Selección Argentina en el Mundial de Catar 2022. “En este momento, por lo que estoy viendo de fútbol y lo que me gusta, tengo un ejemplo muy lejano a lo que es el Mundial y es Águilas Doradas, es el gusto que yo siento. Los once jugadores trabajan igual, son muy ordenados, un ritmo y unos jugadores muy parejos, como lo que ahora es Argentina, es lo que me gustaría ver en este Mundial”.



Leonel respondió a estos halagos, pero aseguró que no han ganado nada y todavía resta mucho por trabajar y competir para lograr el objetivo. “Es un orgullo y una satisfacción enorme escuchar los conceptos del profesor Hernán (Darío Gómez), es el maestro y el papá de todos nosotros junto con el profesor Francisco Maturana. Nosotros recibimos ese mensaje de la mejor manera y más del profesor Hernán, que tiene tanto conocimiento y nos inyecta energía para lo que viene. Todavía nos falta mucho, hay que sufrir y disfrutar los partidos. A ‘Chonto’ Herrera, es alguien que amo profundamente y que se refieran a este trabajo reconforta mucho y da pie para sacar otro aire, porque ha sido muy difícil afrontar todos estos partidos”.



La victoria de Águilas metió al equipo del oriente antioqueño en puestos de Copa Sudamericana, uno de los objetivos trazados en este semestre, pero ellos no se conforman, van por el premio mayor y les restan tres partidos donde darán lo mejor para lograr un hecho histórico que es ser finalistas de Liga.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8