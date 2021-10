¿Arrepentido? 'Nos ofrecieron a Falcao para Celta pero no podíamos'

Falcao colecciona elogios en España y con los días se ha convertido en un fenómeno deportivo y hasta de mercadeo para Rayo Vallecano.

Curiosamente, el equipo madrileño fue el único que se lanzó a la aventura de atraparlo cuando lo ofrecieron por media Europa y ahora no son pocos los que se arrepienten.



Eduardo 'Chacho' Coudet, entrenador del Celta de Vigo, confesó que pudo tener a 'El Tigre' en su elenco: "cuando no teníamos cupo de extranjeros nos ofrecieron a Falcao. Él estaba dispuesto a venir al fútbol español haciendo un esfuerzo como habrá hecho para ir al Rayo, pero en ese momento no podíamos. Trajimos a un delantero extranjero en la tercera fecha”, explicó el DT, justamente previo al choque en Vallecas.



Coudet comentó que la nacionalización del central mexicano Néstor Araujo ocurrió “en el último momento” y por eso no se dieron más pasos y que la realidad es que había dudas por la parte física del jugador y por sus 35 años.



“Si le tuviéramos que pagar el contrato de Turquía tendríamos que vender la nueva ciudad deportiva. Pero no era eso”, insistió Coudet, quien definió al colombiano como “un jugador de jerarquía, importante” pero justificó la decisión de no tenerlo en Celta.