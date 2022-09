Duván Zapata es noticia en Italia: Néstor Lorenzo lo mira con reojo

La noticia que nadie quería oír en la Selección Colombia pasa por la actualidad de Duván Zapata que no ha arrancado la temporada como deseaba. No solo por el mal registro goleador, pues no ha marcado en la Serie A, sino que también las lesiones vuelven a apoderarse del entorno del goleador, que mucho le ha dado al club de Bérgamo.

Antes de que iniciara la Serie A, Duván Zapata estuvo en supervisión del departamento médico del Atalanta de Bérgamo. Un plan que tenía Gian Piero Gasperini para cuidar al ‘Toro’, pero lo deseado no salió como esperaban. En la cuarta fecha, la Dea recibió en su cancha al Torino. Tres goles de Teun Koopmeiners para vencer a su rival. Sin embargo, la preocupación llegó en el primer tiempo.



Duván Zapata empezó como titular, pero infortunadamente, a los 37 minutos tuvo que salir sustituido por unas molestias musculares. Efectivamente, Gian Piero Gasperini se atrevió a estudiar al colombiano, y con el cuerpo médico estimaron dos o tres semanas de baja. Sin embargo, su panorama es mucho peor, y prende las alarmas en la Selección Colombia que enfrentará a Guatemala y a México en la fecha FIFA del mes de septiembre.



Gian Piero Gasperini habló sobre el colombiano en rueda de prensa antes de enfrentar al Cremonese, partido en el que sí estará Luis Fernando Muriel ya confirmado en la convocatoria del club de Bérgamo. El estratega fue claro, manteniendo cuándo será la fecha de regreso de Duván Zapata, “Zapata volverá tras el descanso”, refiriéndose a que estará en las canchas nuevamente cuando culmine el parón FIFA.



Para ser exactos, Duván Zapata no ha podido superar los fantasmas de sus lesiones en esta nueva temporada. Aunque el cuerpo médico realmente no especificó el tema de su incapacidad, mantienen que, “las pruebas instrumentales a las que fue sometido el delantero colombiano mostraron una lesión parcial moderada en el músculo semimembranoso del muslo izquierdo”.



Finalmente, sobre Luis Fernando Muriel dio un parte de tranquilidad. Pues el otro colombiano del Atalanta sufrió un golpe en la rodilla en la victoria del Atalanta ante el Monza, pero afortunadamente no se prendieron las alarmas en el combinado nacional de Néstor Lorenzo. Gian Piero Gasperini dijo, “Muriel está recuperado y entrenó toda la semana”.