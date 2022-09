Duván Zapata no evita su calvario: ¿cuánto tiempo estará por fuera?

Atalanta de Bérgamo puede darse el lujo con Luis Fernando Muriel y Duván Zapata de ser líderes de la Serie A. Gracias a Teun Koopmeiners que anotó los tres goles en la victoria 3-1 en condición de local contra el Torino. Sin embargo, Duván no vive su mejor presente en Italia. No ha podido vulnerar los arcos italianos en este inicio de temporada, y como si fuera poco, volvió su dolor de cabeza: las lesiones.

El final de la temporada pasada fue agridulce para Duván Zapata que se perdió partidos importantes de la misma por lesiones. Reincidía cada vez más en golpes que no le permitieron desarrollarse de la mejor manera. Al iniciar el 2022/23, el panorama pretendía mejorar. El cuerpo médico del Atalanta tuvo el gran plan de cuidarlo, y examinarlo minuciosamente para que su estado físico mejorara. Pasó la prueba en los primeros tres partidos, pero en el cuarto, volvió a resentirse.



Corrían los 31 minutos cuando se tiró en el suelo. Disputó uno que otro minuto más intentando reaccionar pese al dolor, pero al minuto 36 fue sustituido por Rasmus Höjlund. Por su parte, Luis Fernando Muriel no sumó minutos a lo largo del encuentro.



Néstor Lorenzo entregará próximamente la convocatoria oficial de cara a los amistosos contra Guatemala y México a finales de septiembre. Duván Zapata llegaría entre algodones, y probablemente no entre en la lista de elegidos por el estratega argentino.



El golpe es muscular, tiene una molestia en el posterior de la pierna izquierda, y el panorama no es positivo. Gian Piero Gasperini habló en rueda de prensa sobre Duván Zapata, “ya veremos mañana, parece que sí se estira un poco, pero es muy pronto, solo voy a informar lo que me dijeron, podría quedarse quieto entre 2 y tres semanas”. Es prematuro para hablar, pero la información del estratega no es alentadora para una posible convocatoria a la Selección Colombia.