¿Dónde está Duván Vergara? El gran ausente en la pretemporada ‘rayada’

La expectativa por Duván Vergara en la Liga mexicana y su llegada se podía percibir en los aficionados. El colombiano despertó interés en Monterrey, por las buenas referencias y de su buen pasado en América. Sin embargo, es el gran ausente del arranque de los partidos de preparación del cuadro manito, teniendo en cuenta que se desplazaron a Estados Unidos.



Hoy, Monterrey tuvo su juego en territorio estadounidense, con la novedad de uno de sus refuerzos. Es el caso de Esteban Andrada, debutando tras su salida de Boca Juniors. Sin embargo, ni entre los suplentes aparecía Duván Vergara.



El colombiano no pudo ser parte de la delegación que viajó a Tecas para jugar con las Chivas de Guadalajara. No pudo estar, debido a que no tiene la Visa estadounidense, por lo que fue imposible su ingreso al país.