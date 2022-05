Exjugador inglés le da palo a Dávinson Sánchez: ‘no es consistente’

El futuro de Dávinson Sánchez ha dado muchas vueltas. No se sabe si seguirá en los planes de Antonio Conte, pues el italiano pretende revolucionar la zona defensiva del club londinense, y ahí se podría dar la salida del colombiano.

Sin duda alguna, lo que están demostrando los defensores centrales en Inglaterra es que no son para nada consistentes. Juegan un partido con gran factura, y posteriormente, o no juegan, o las lesiones complican el desempeño de estos representantes de Colombia como lo es el caso de Yerry Mina, quien volvió a recaer en una lesión.

El caso de Dávinson Sánchez no es por lesiones, sino porque no es del gusto del entrenador italiano Antonio Conte. Como buen estratega de Italia, Conte se caracteriza por tener un esquema muy defensivo y al parecer el cafetero no le ofrece esas garantías.

Fabio Paratici, director deportivo del club, había mantenido que el Tottenham estaba cómodo con Dávinson Sánchez y los otros defensores centrales del club londinense, pero al parecer su futuro podría tener un giro afuera de Londres. Además, surgen comentarios que no apoyan la estancia de Dávinson en los Spurs.

Uno de ellos, Noel Whelan que habló sobre el rendimiento del zaguero colombiano en conversaciones con Football Insider. ‘Sabemos que Sánchez nunca ha sido el jugador que debería haber sido cuando fichó por el Tottenham. Nunca ha estado en el equipo de forma consistente, ha estado entrando y saliendo y ha habido actuaciones mixtas de él. Sabemos cómo es Conte, es muy implacable. Taerá a quien quiera y no tendrá miedo de hacer cambios’, comentó el exdelantero inglés.

Un reemplazante que suena mucho para la zaga central es el defensor español del Villarreal, Pau Torres que ya se ha consolidado en la Selección España y es uno de los que interesan para Antonio Conte en el Tottenham.