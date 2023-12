¿Qué pasa con Jhon Durán? Rara reacción en redes contra Aston Villa

Si usted visita el perfil de Instagram de Jhon Jader Durán se llevará una sorpresa: una sola foto publicada y con la camiseta de la Selección Colombia.

Raro para un personaje público con más de 80 mil seguidores y aún más desconcertante porque en sus historias hay una imagen del ex jugador de los Chica Bulls, Dennis Rodman, y un corazón en el medio.





Historia de Jhon Jader Durán Foto: Tomado de Instagram @jaderduran9

¿Qué significa el mensaje? Solo él lo sabe. Lo que llama poderosamente la atención es que el jugador habría borrado de su cuenta todas las publicaciones relativas al Aston Villa, club al que llegó en enero pasado y en el que, a decir verdad, ha tenido poco protagonismo, a pesar de que en 23 tramos de partido lleva 4 goles.



Lo cierto es que todo se notó horas después de que no apareciera ni en el banquillo de suplentes en el duelo que Aston Villa le ganó por 4-1 al West Ham en Premier League, competencia en la que recientemente anotó Durán una joya de la que se habló por varios días.

​

¿Hubo algún cruce con el técnico Unai Emery? Es una posibilidad pues el español está decidido a llevarlo muy despacio ya que, como ha dicho, considera que le falta trabajo para adaptarse mejor a la exigencia de la demandante liga inglesa. Es posible que el colombiano haya reclamado por su ausencia y haya recibido un portazo, lo que no es inusual en el entrenador, quien en el pasado tuvo otras serias diferencias con el portero Emiliano 'Dibu' Martínez, aún siendo campeón mundial.

La versión de Aston Villa



​Desde Londres, el periodista Luis Fernando Restrepo explicó que hay una razón para la no convocatoria del delantero colombiano en esta última jornada de Premier:



"El jugador no entrenó en las 2 últimas practicas de Aston Villa antes del partido vs West Ham por una molestia inguinal e inflamación de ganglios. Por eso no entró en convocatoria. Lo de borrar fotos de sus redes es asunto menor para el club", dijo en sus redes sociales.

Versión oficial del caso Jhon Durán. El jugador no entrenó en las 2 últimas practicas de Aston Villa antes del partido vs West Ham por una molestia inguinal e inflamación de ganglios. Por éso no entró en convocatoria. Lo de borrar fotos de sus redes es asunto menor para el club. — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) October 23, 2023



Eso, en todo caso, no explica lo de su cuenta de Instagram: "seguimos buscando la respuesta del por que borró las fotos de Aston Villa de su Instagram. Una fuente adentro del club asegura que él lo hizo antes del parón internacional aunque aún no hay confirmación".



Después de todo, a menos de un mes del regreso de las Eliminatorias con Selección Colombia, y el duelo contra Brasil, lo último que necesita Durán es el ruido de las redes sociales a su alrededor.

