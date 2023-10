Así cambió el plan Colombia: 'no es tener 9 sino llegar a la posición'

Lo bueno es que ahora se sabe que la fila es larga y que puede pasar que no lleve a ninguna parte. Eso lo dejó claro Néstor Lorenzo.

El entrenador habló de la nueva estrategia que probó en el empate 0-0 de la Selección Colombia contra Ecuador, en Quito, por las Eliminatorias al Mundial 2026 y acabó con la especulación: para él es mejor llegar que estar y por eso no ve como prioridad la presencia de un número 9. Que acusen recibido todos los goleadores por el mundo con nacionalidad colombiana.



En una clara defensa de Rafael Santos Borré, el que nominalmente sería su 'número 9', afirmó: "Rafa jugó bien. Las peleó todas, las aguantó. No tuvo la fortuna de llegar al gol, pero creo que hizo un gran partido para el equipo. Fíjate que, a pesar de que dicen que juega por afuera, lo importante es no tener el nueve, sino llegar a la posición de nueve. Y hoy lo hicieron James, Arias".



Así que si te llamas Jhon Córdoba, Juan Camilo Hernández, Harold Preciado o incluso si eres Mateo Casierra, Jhon Jader Durán y estás en la convocatoria, más vale que esperes sentado por una oportunidad. Al jefe le gusta hasta el falso 9 antes que el 9 natural. Y está en su derecho, más si no pierde con esa apuesta desde que fue contratado como seleccionador nacional. Al menos ahora a todos los que aspiren a estar en el radar les queda el argumento.



Lorenzo se siente orgullo del nuevo 'plan Colombia': "En cuanto al plan, hoy cambiamos el sistema", dijo, al defender esa premisa de no facilitar al rival el control de un hombre dijo de área sino darle un 'caos ofensivo' en el que más de uno, o incluso ninguno, tenga el rol de jugar en el área rival. Unos creen que sacrifica a sus atacantes, otros que resulta muy ingenioso.



A él mismo le quedan algunas inconformidades: "Siento que en estas dos fechas perdimos cuatro puntos. Los jugadores saben lo que hablamos y salimos a ganar", dijo. Pero como cree en su idea, no es esperable un timonazo en el corto plazo: "La satisfacción que tengo es que los jugadores responden y merecieron ganar. No estoy conforme con el empate, sino con el performance del equipo". Así le funciona, no tendría por qué cambiar.