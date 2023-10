¿No es por goles que van delanteros a Selección Colombia? Sí y no...

Delantero de Selección Colombia, un empleo al que los goleadores aplican convencidos que se trata de proveer muchas celebraciones, pero que los llena de decepción al descubrir que hacen falta otros muchos requisitos. ¿Cómo? No lo entenderías...

Y es que no es tan sencillo de explicar. El gol es una de las casillas del formulario para el técnico Néstor Lorenzo pero no la única, aún cuando su equipo haya ido bajando el promedio anotador desde que arrancaron las Eliminatorias al Mundial 2026.

​

No es sencillo decirle a Jhon Córdoba que, después de firmar temporadas impecables en Krasnodar de Rusia, donde lleva 16 partidos y nada menos que 9 goles, y de haber sido llamado para los partidos contra Venezuela y Chile precisamente por eso, no tuvo ocasión de mostrar sus méritos e incluso fue a la tribuna. Tiene 30 años, podría decir la X roja en la lista de Lorenzo.



Podría ser el mismo caso de Miguel Borja, otro 'treintañero' que lleva 35 partidos en la temporada con River Plate y, aunque generalmente fue suplente, ya lleva 11 goles. Con menos era convocado habitual en la era Reinaldo Rueda. Pero sigue siendo suplente, podría alegar el DT nacional...



Tampoco se le puede explicar fácilmente a Harold Preciado, máximo artillero de la Liga MX con 12 anotaciones para Santos Laguna, que después de haber hecho proceso completo desde las juveniles y conociendo al grueso de los jugadores que hoy están siendo convocados, no le alcanza para ganarse un lugar. Ya demostró, vestido de amarillo, que puede atacar por fuera y por dentro. Y... tiene 29 años.



Pero si el tema fuera la edad, ¿qué le dirían a Juan Camilo 'Cucho' Hernández, que suma 19 goles en 30 partidos y tiene solo 24 años? Que la MLS podría no ser comparable con el fútbol europeo... y él podría pedirles que le pregunten a Messi si eso es un impedimento para ir a su selección nacional desde el mismo campeonato norteamericano en el que incluso acaba de ser eliminado con Inter Miami, mientras él es la gran figura de uno de los clasificados a los playoff. Si iban a decir que muchos son de penalti, ojo con esta última celebración:

Pero no está en la lista y no es previsible que lo pueda estar en noviembre próximo, cuando el primer rival es nada menos que Brasil en Barranquilla. Les dirán a todos los mencionados que si no han estado hasta ahora, difícilmente se podrán incorporar por la dificultad del rival, más allá de la ausencia de Neymar.

​

¿Y quiénes sí estarán entonces? El titular de Lorenzo es Rafael Santos Borré, quien, a sus 28 años, tuvo que salir de Eintracht Frankfurt porque jugaba poco y en Werder Bremen apenas suma 5 partidos, de hecho solo 172 minutos, y un gol en toda la temporada. En el último partido jugó 3 minutos.

​

​Después hay opciones como Jhon Jader Durán, la apuesta de futuro pues solo tiene 19 años, y juega poco en Aston Villa, donde Emery al parecer coincide con Lorenzo en llevarlo lento, muy, muy lento: esta temporada suma 303 minutos y 4 goles.

​

​Tal vez la excepción fuera Mateo Casierra, con sus 10 goles en 16 partidos en Zenit de Rusia, donde a sus 26 años no solo es indiscutible sino que juega de 9 y también de falso 9, apareciendo detrás del hombre en punta... como James en Real Madrid de 2014. El tema es que él, que sí está en la lista de Lorenzo, es casi invisible vestido de amarillo: nunca salió del banquillo.

​

Qué decir de Falcao, quien habla constantemente con el DT argentino y sabe que puede tener un lugar, muy a pesar de sus escasos 33 minutos y sus 37 años. O de Luis Muriel, otro con certeza de estar en el radar aunque sea aclamado suplente en Atalanta, con apenas minutos en la temporada en 9 tramos de partidos y dos asistencia, a sus 32 años.

¿Por qué no alcanzan goles para ser delantero en Colombia?





La respuesta está en las declaraciones de Néstor Lorenzo, quien constantemente destaca que Borré o el propio Luis Díaz "se matan por el equipo", lo que deja claro que es su escala de 'meritocracia' marca más ese sacrificio que la misma efectividad de cara a puerta.



Pero más que eso, está el estilo de juego que pretende imponer: "Fíjate que, a pesar de que dicen que juega por afuera, lo importante es no tener el nueve, sino llegar a la posición de nueve. Y hoy lo hicieron James, Arias", dijo tras el empate 0-0 contra Ecuador.

​

El DT no quiere un hombre aislado del circuito sino un equipo que viaje siempre junto y se conozca, lo que explica su intención de hacer siempre pocos cambios en sus convocatorias, salvo aquellas obligadas por lesiones, que parecieron juntarse en su último llamado. Por eso prefiere a quienes ya han trabajado con él en los amistosos y han compartido concentración, pues valora que ya tienen una información importante adelantada... aunque llame a Leo Castro para un partido en altura, aprovechando que juega en Bogotá, para enviarlo a la tribuna en Quito...



El jefe no está haciendo casting, así que hay pocas opciones de entrar en la lista, más allá del discurso del "la selección abierta para todos". Hay que decirse la verdad antes y no sufrir en vano la expectativa... y a la vez, estar en 'puntitas de pies' por si un meteorito lo obliga a cambiar de planes... nunca se sabe en un torneo tan largo como las Eliminatorias.