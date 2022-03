Otro marginado por Benítez defiende a James en Everton: ¿y si vuelve?

Everton se sigue hundiendo en la Premier League, arrastrando una herencia de malos resultados que dejó el despedido Rafa Benítez que Frank Lampard no ha podido resolver.

Los 'Toffees' están a solo tres puntos de la zona de descenso, con una corta ventaja de tres unidades sobre Watford y sin soluciones a la vista, situación empeorada por lesiones recurrentes de hombres como Calvert-Lewin o Yerry Mina.



Y lo más preocupante es que los propios lo vieron venir y casi lo presintieron cuando empezó la era Benítez, en la que hubo varios sentenciados, entre ellos Lucas Digne, hoy jugador de Aston Villa y quien rompió su silencio no solo para hablar del trato que recibió sino también de lo sufrió James Rodríguez.





“Salir era una forma de protegerse. Nunca pedí eso. La gente que me conoce en el club sabe que todo iba muy bien. Además, no fui el único que se fue. James Rodríguez, en particular. En relación con el estilo de juego, especialmente. Pensé que teníamos un equipo que podía tener mucha más posesión, para lo cual teníamos calidad. Me hizo la pregunta, le di mi respuesta”, dijo el lateral zurdo en entrevista con L'Equipe.



El francés dejó claro que no comulgaba con el estilo que quería imponer Benítez, que despreciaba ese talento tan privilegiado por su antecesor Carlo Ancelotti, y que eso le costó su salida.



“Conozco mi lugar. Me sentí legítimo para darle mis sentimientos y los de los demás jugadores en el vestuario. El grupo fue unánime. El tiempo me dio la razón ya que fue despedido por los malos resultados. Creo que también tenía una mala filosofía. No encajaba en el Everton”, añadió el francés.



No es el primero que habla de James en Everton y que manifiesta que lo querían y que valoraban su aporte dentro del grupo. Pero Benítez tenía claro, tal vez antes de firmar su contrato en Everton, que no contaría con él y no hubo manera de que al menos le diera una oportunidad. Ya Richarlison contó en el pasado que la salida del colombiano causó un gran desconcierto en el vestuario. Ahora lo dice Digne. El tiempo, como dice el francés, se encarga de señalar quién tenía razón.



Y en medio de ese panorama James deambula en una Liga de Catar que nunca le dio el nivel requerido para hacer la diferencia en una Selección Colombia que resultó eliminada del Mundial. ¿Cree él en las segundas oportunidades? ¿Lo cree Everton? ¿Es un buen momento, cuando el descenso acosa, para pensar en un hipotético regreso? En una reciente declaración en Twitch el zurdo dijo que volvería con gusto pues nunca tuvo ningún problema. ¿Lo pensará al menos en Goodison Park?