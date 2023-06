Otro portazo a James en Everton: 'debe estar en forma y muy activo'

El futuro de James Rodríguez es una eterna incertidumbre. Pero eso sí, lo que no faltan son rumores y suposiciones alrededor de quien todavía es uno de los jugadores libres más cotizados del mundo, disponibles en el mercado.

Ha sonado en Botafogo, Vasco da Gama y Flamengo de Brasil, en el Persib Bandung de Indonesia, en el Besiktas de Turquía y hasta algún empresario lanzó la propuesta de ser enlace con Boca Juniors y casi todas las opciones han sido descartadas por los propios directivos de los clubes.



Pero ahora se hace referencia a un rumor del mes de mayo, que difundió el periodista argentino Christian Martin, a quien hace un tiempo le concedió entrevista el zurdo. "De nuestras fuentes, las averiguaciones han estado, a través de intermediarios, por parte de Crystal Palace, por parte del Bournemouth, del mismo Everton”, decía el citado comunicador.



Sin embargo, Kevin Campbell le respondió en Goodison News que la posibilidad de verlo de regreso a Everton, donde jugó una temporada y salió debido a la llegada de Rafa Benítez, no es real.



“¿Quién ha estado diciendo que el Everton es uno de los equipos interesados? Porque realmente no lo veo como un jugador tipo Dyche. Eso es seguro. Eso es todo nuevo para mí”, expresó.



Según él, un requisito básico de los jugadores del DT que salvó la permanencia es “estar en forma y muy activos” y el colombiano lleva dos meses sin equipo y tiene un importante historial de lesiones, varias en el propio Everton, donde se recuerda mucho su talento pero también sus ausencias.



De hecho, es una de las razones por las cuales Dyche no habría hecho mucha fuerza para renovar a Yerry Mina, quien tuvo una temporada marcada por lesiones, más allá de su aporte fundamental en el cierre de la temporada para asegurar un año más en Premier League.



De esta manera, el futuro de James sigue sin resolverse y no hay nada confirmado sobre su nuevo destino. Solo hay rumores.