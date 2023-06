James Rodríguez reveló cómo es su relación con Aleska Génesis

James Rodríguez habló de todo un poco con Revista Semana y no esquivó uno de los temas que más le han mencionado en las últimas semanas: su posible relación con Aleska Génesis.



La modelo venezolana y el futbolista colombiano fueron vistos en Miami, también habrían coincidido en Medellín… lo cierto es que muchos han sido los rumores de un noviazgo, hasta que James se decidió a dar detalles de su verdadera relación con Aleska.



“Ahora estoy solo, tengo amigas, soy muy social (…) Soy una persona joven y que disfruta la vida”, empezó James.



Luego habló de Aleska: “Ella es amiga mía, hace un tiempo ya. No pasa absolutamente nada”.



Vicky Dávila le preguntó si eran amigos con derechos o sin derechos, a lo que James, con sonrisa nerviosa, replicó: “Aquí me está comprometiendo… no, somos amigos”.