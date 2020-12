Penalti de Ospina cambió todo: dolorosa derrota de Napoli contra Inter

Este miércoles se vivió el duelo entre los nerazzurri y los napolitanos, juego de seis puntos por la jornada 12 de la Serie A, que al final terminó en poder del Inter. El colombiano David Ospina, titular en el arco del Napoli, fue protagonista durante todo el encuentro. Al final los locales aprovecharon un error para llevarse el triunfo con un penalti convertido por Lukaku.

El primer tiempo resultó pálido y más allá de una opción por cada equipo no tuvo más emociones. Transcurrían los 15 minutos cuando los hombres de Genaro Gattuso se salvaron del primero. Ospina estaba jugado al segundo palo y el Inter tuvo una buena aproximación, con un remate rasante de Lautaro, que pasó ligeramente desviado por el vertical.



La primera gran llegada del Napoli nació tras un saque largo de Ospina. Zielinski mandó un zapatazo desviado a pase de Petagna, quien había reemplazado muy temprano al lesionado Mertens.



La última acción a destacar en el primer periodo se dio a los 37 minutos. Varela buscó sorprender a Ospina con un cabezazo, pero el colombiano muy bien parado se quedó con la pelota que no llevaba mucha potencia. Con el 0-0 se fueron al descanso.



El portero antioqueño se hacía importante en su equipo con el paso de los minutos, en una le ganó un duelo a Lukaku, quien buscó anotar de cabeza. El guardameta le quitó la pelota cuando se disponía a conectar.



El capitán Lorenzo Insigne tuvo la opción más clara para los napolitanos sobre los 69 minutos. Jugada en la que intentó con un taco, pero Handanovic salvó y evitó la caída de su pórtico. Apenas pasó un minuto cuando Darmian acechó por derecha y Ospina lo tocó en el área. El árbitro central no dudó en sancionar penal. Insigne se fue expulsado por protestar.



Romelu Lukaku fue el encargado de transformar el gol, con un zapatazo cruzado a la raíz del palo derecho. ¡Nada que hacer Ospina!...



Napoli siguió intentando y luchando por el partido, pero la suerte estuvo de lado del local. Con Mateo Politano tuvo dos buenas aproximaciones. La primera y más clara tras un pase atrás de Lozano, remate que atajó el portero. Al final quedó el amargo sabor por dejar escapar un punto, que parecía en el bolsillo.



Con este triunfo (1-0), Inter llegó a 27 unidades y mantuvo su segundo lugar en la tabla que lidera el AC Milan, del que ahora solo lo separa un punto. El Napoli es cuarto con 23 puntos.