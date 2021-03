Gallardo juega sus cartas con Borré: 'Que tome el tiempo para decidir'

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, habló este miércoles en rueda de prensa. El argentino fue preguntado por la situación del pase de Rafael Santos Borré y su partida del club millonario al Gremio de Brasil. El DT aseguró que había hablado del tema con el artillero colombiano, esto fue lo más destacado de sus palabras sobre el tema:

Periodista- ¿El tema Borré tiene varias aristas, cual fue tú consejo?

"El tema de Borré es un tema muy personal me parece que acá él va a tomar una decisión, se tiene que tomar el tiempo para tomar una decisión, por lo menos yo hablo mucho con él, eso fue no un concejo pero si una opinión de si yo estuviera en su posición,. Le dije que todo lo que decida que lo haga convencido, que si ahora no estaba convencido que no tome ninguna decisión. De acuerdo a las posibilidades que tenga. creo yo va a tener la posibilidad de elegir, después decidirá él. Lo importante es que él este tranquilo, a veces se pone a pensar todas las cosas que atraviesa, que está expuesto a estas situaciones, a estos reclamos de posibilidades. hay que estar muy sólido mentalmente, tener calma, es su futuro, son sus posibilidades. A veces es muy difícil porque tiene que jugar partidos y cuando uno no está liberado de la cabeza esas cosas son contraproducentes, dentro de lo posible que mantenga la calma y que deje que las cosas sucedan con naturalidad o que se tome el tiempo para decidir bien porque es su proyecto de vida".

Periodista - ¿River estÁ en condiciones para retenerlo?

"River siempre va a ser una posibilidad, el tema es que hoy es muy difícil competir con otros mercados, entonces él sabrá que es lo que va a hacer pero con tranquilad".