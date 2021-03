¡Decisión tomada! Gremio aclaró el futuro de Rafael Santos Borré

El futuro de Rafael Santos Borré sigue sin aclararse y, este martes, Gremio, uno de los equipos interesados en contratar al delantero barranquillero, tomó una decisión radical y a través de un comunicado oficial dejó ver su posición con respecto al fichaje.

El conjunto brasileño, que había manifestado gran interés por el ariete de River Plate en días atrás, ante la indecisión del colombiano por firmar un preacuerdo para continuar con la negociación, decidió parar con el trámite y optar por no fichar al exDeportivo Cali.



"Gremio anuncia que, por acuerdo celebrado en reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Club, celebrada en esta fecha, renuncia formalmente a firmar un precontrato con el deportista Rafael Santos Borré.



La decisión se basa, exclusivamente, en la inseguridad del Club ante la vacilación del deportista en la firma del referido instrumento, lo que plantea una duda relevante sobre la efectiva finalidad, disposición y voluntad del mismo para incorporarse a la escuadra Gremio", dice el comunicado.



Así las cosas, Rafael Santos Borré, quien tiene contrato con el millonario hasta junio del 2021, sigue sin definir su futuro y, por ahora, no irá al fútbol brasileño. No obstante, se sabe que hay varios equipos interesado en este país, así como en el Viejo Continente.