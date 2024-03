Debut de Santos Borré con Internacional se demoraría por esta razón

Rafael Santos Borré adelantó su llegada a Internacional de Porto Alegre debido a la molestia del Werder Bremen de verlo con la camiseta de los brasileños todavía bajo contrato con los alemanes.



Ambos clubes aceleraron las negociaciones y se decidió que el colombiano viajará a Porto Alegre para unirse a Inter de una vez por lo que será tenido en cuenta para el inicio del Brasileirao y la Copa Sudamericana.



De acuerdo a lo señalado por Globo Esporte, Borré fue inscrito en el Boletín Diario (BID) de la CBF durante este jueves, en lo que marca el último día del plazo antes del cierre del mercado de fichajes. No obstante, pese a ser inscrito, su debut con el equipo se demoraría hasta abril.

El jugador de 28 años no jugaría la fase eliminatoria del Torneo Gaucho ya que llegó mucho después del plazo de inscripción y una razón similar lo sacaría del duelo por la segunda fase de la Copa de Brasil ante Nova Iguazú que se jugará el próximo miércoles y que pintaba a ser el primer juego de Borré en Brasil.



Sin embargo, según el reglamento de la Copa de Brasil, se deben registrar los jugadores antes del inicio de la fase que se esté jugando. En ese caso, durante el miércoles comenzó la segunda fase de la Copa con el duelo entre Real Brasilia y Atlético Goianiense.



Siendo así, Borré al ser registrado en el BID este jueves quedaría fuera del choque ante los cariocas. No obstante, Inter asegura que se consultó con la CBF sobre la situación e informalmente la respuesta fue que podría actuar.



Cabe señalar que de confirmarse que no puede jugar en la Copa de Brasil, el debut de Borré con la casaca de Internacional se podría dar en los primeros días en el primer juego de fase de grupos de Copa Sudamericana.