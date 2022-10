Durísimo dardo a Dávinson Sánchez: no paran las incesantes críticas

La realidad de Dávinson Sánchez en el Tottenham Hotspurs no es para nada buena, y las críticas que ha tenido que aguantar partido a partido tampoco son novedades en el fútbol inglés. En esta ocasión, los Spurs han tenido que pagar cara la lesión de Cristian el ‘Cuti’ Romero con el colombiano como inicialista, y el panorama la verdad no es para nada esperanzador para Antonio Conte por los resultados cosechados, en donde Dávinson se ha visto altamente cuestionado.

En los primeros juegos de la temporada, había una línea de grandes partidos en los que Dávinson Sánchez aparecía como titular o entraba en los segundos tiempos, y mostraba esa seguridad defensiva que lo caracterizó en el Ajax de Ámsterdam y en Atlético Nacional. Tanto así que el Tottenham alcanzó una gran racha de victorias cuando la zaga la conformaba Sánchez. Sin embargo, esto parece ya haber quedado atrás.



Tottenham Hotspurs no pasa de las derrotas en los últimos compromisos de la Premier League ante el Manchester United y contra el Newcastle United, este último en condición de local. Contra los ‘Red Devils’, Dávinson Sánchez entró a los 82 minutos donde poco o nada podía hacer para darle más seguridad a un club que iba perdiendo ya 2-0. Frente a las ‘Urracas’, el antioqueño fue inicialista, disputó 81 minutos, y para referentes del club fue uno de los comprometidos en la derrota.



Durante la primera parte, Newcastle United se fue adelante en el marcador con dos goles. Uno de Callum Wilson y otro de Miguel Almirón. Sobre la segunda parte, Harry Kane anotó el descuento. La zaga se vio muy comprometida, y ahí no se salva Dávinson Sánchez que volvió a ser foco de críticas, esta vez del exjugador del Tottenham, Jamie O’Hara.



Jamie O’Hara habló para TalkSport sobre el momento de Dávinson Sánchez, lo cuestionó por su regularidad y su compromiso cuando tuvo que reemplazar a Cristian Romero, “Cristian Romero se lesiona y tienes que jugar a Dávinson Sánchez, no sé a qué juega. Nunca sabré cómo pagamos 45 millones de libras esterlinas por él, es un accidente a punto de ocurrir. Es ridículo lo promedio que es, y pone a todos nerviosos cuando juegas desde atrás con él en el equipo”.



A su vez, agregó, “¡Todos se ven tan mal! Si no tienes a Romero y Ben Davies en esa línea de fondo, ¡ni siquiera te molestes en jugar desde atrás! ¡Solo mick McCarthy, sube al campo, ve a un 4-4-2 y juega contra Harry Kane, porque somos un desastre jugando desde atrás!”, el mensaje no era solo para Dávinson Sánchez, pues criticó a toda la zona defensiva, pero quien más se ve comprometido es el colombiano sin duda alguna.



Es probable que Antonio Conte siga poniendo a Dávinson Sánchez como inicialista o como un jugador para rematar los segundos tiempos ante la lesión de Cristian Romero. Sin embargo, sabe que su desempeño será medido por referentes de la institución como lo es en este caso con Jamie O’Hara. El ex mediocampista no será el único en hablar y evaluar al colombiano.