¿Fijación o realidad? Le dan con todo a Dávinson: 'es como un cono'

Pasan los partidos y lo que debía ser una razón de ilusión, por ver a Dávinson Sánchez de titular en Tottenham, se ha ido convirtiendo en una razón más de preocupación.

El colombiano no ha estado fino y en los últimos tres partidos, en los que ha sido inicialista, ha firmado duras derrotas contra Everton (5-4) y Manchester City (3-0) y una victoria contra West Bromwich (2-0).



Las críticas no se han hecho esperar, pero la última, del exinternacional Jamie Carragher, ha sido especialmente despiadada.



"Es como un cono. Está por todos lados sin hacer nada. Es un defensor impactante. No tiene idea de dónde está, es débil", dijo el actual analista de BBC.



Y agregó: "Gündogan fue inteligente, usó su cuerpo y cuando ese tipo está en posición, simplemente no sientes que vaya a fallar".



No fue el único crítico en esta agria jornada para el Tottenham y para José Mourinho. Hasta Gary Lineker se burló así de la jugada que tanto le critican al colombiano:

Ya la semana pasada, tras la derrota por la FA Cup contra Everton, Jamie O'Hara había sido igual de duro: "Sánchez marcó dos goles para nosotros y fue nuestro peor jugador", dijo en ese momento.



En efecto, no la pasa bien Dávinson en un Tottenham que, en todo caso, viene de capa caída hace rato y eso ya tiene en el centro de la crítica al técnico José Mourinho, quien ya había tenido borrado al caucano por varios juegos.