Golea y sigue sacando luz en la Premier: Manchester City 3-0 Tottenham

Manchester City no tiene rival: este sábado goleó 3-0 a Tottenham Hotspur y se consolidó como líder de la Premier League, al sacarle 7 puntos de ventaja a su inmediato rival: Leicester City. En los ‘spurs’ fue titular Dávinson Sánchez y no fue su mejor presentación, en un equipo que está afuera de los puestos de élite en la tabla de posiciones.



Fue muy superior el equipo que dirige Pep Guardiola sobre el once del que está encargado José Mourinho.

Vea los goles:

Min. 23: Rodri (penalti). Manchester City 1-0 Tottenham Hotspur

Min. 50: Ilkay Gundogan. Manchester City 2-0 Tottenham Hotspur

Min. 66: Ilkay Gundogan. Manchester City 3-0 Tottenham Hotspur