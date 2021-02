Preocupa bastante: accidentado y bajo balance de colombianos en Europa

Queda poco más de un mes para el regreso de las Eliminatorias sudamericanas, los retos que se vienen serán determinantes rumbo a Catar 2022 y por ello se necesita de un grupo sólido y en buen nivel.

​

Ahora bien, este fin de semana, el rendimiento de los colombianos en Europa deja mucho que pensar. La Selección necesita a sus habituales en buen momento, pero la cosa no pinta nada alentadora. Así les fue a algunos:

Los que están bajo la lupa:



David Ospina: El guardameta venía siendo titular con Nápoles y este sábado estaba planillado desde el arranque contra Juventus, pero una lesión de último momento lo marginó. El parte médico arrojó “resentimiento en el aductor del muslo derecho”.

​

​Johan Mojica: La buena noticia es que ha jugado con regularidad como titular, pero este fin de semana su equipo, el Elche, perdió por quinta vez consecutiva desde su llegada y el entrenador Jorge Almirón renunció. Con minutos, sin resultados ni DT.

​

​Dávinson Sánchez: El zaguero vive un presente sumamente complicado con Tottenham, solo recibe críticas. Entre semana marcó un doblete por Copa, pero a nivel defensivo dio ventajas; el sábado repitió titularidad después de mucho tiempo, su equipo se comió tres frente al City y estuvo entre los señalados.



Yerry Mina: Era el que mejor venía de todos los defensores, pero este domingo, contra Fulham, concretó su segunda ausencia consecutiva en Everton.



Santiago Arias: El defensor por derecha está en la última fase de recuperación con Bayer Leverkusen, pero con seguridad llegará sin posibilidades a las Eliminatorias.



Matheus Uribe y Luis Díaz: Vienen siendo parte vital del Porto. Ahora bien, se perdieron el duelo del sábado frente a Boavista por haber sido expulsados entre semana. Ambos con roja directa.



Juan Guillermo Cuadrado: Jugó con total normalidad el primer tiempo con Juventus frente al Nápoles, pero en los últimos minutos sufrió un problema muscular y fue sustituido para la segunda parte. Se pierde los dos partidos que vienen (Champions y liga).

​

James Rodríguez: En su regreso al once titular del Everton, el cucuteño participó poco, le llovieron críticas y para completar salió lesionado del partido contra Fulham por un golpe en su tobillo.



Falcao García: 'El Tigre' ya está recuperado de su larga lesión, pero no ha podido jugar con Galatasaray. Este domingo no estuvo si quiera en el banco de suplentes.



Alfredo Morelos: No pudo jugar con Rangers el sábado pasado porque fue sancionado de oficio, por enésima vez. Tercera ausencia consecutiva.



Luis Suárez: Se perdió el gran juego frente al Atlético de Madrid en LaLiga debido a problemas musculares. Aún no tiene fecha de regreso con Granada.