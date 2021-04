A Dávinson le sobran pretendientes: Barcelona estaría interesado

El presente de Dávinson Sánchez no es el mejor. Pesa a de tener cierta regularidad en la temporada -31 partidos jugados-, el central colombiano no pasa por un buen momento individual y, según informó el diario The Mirror, el defensor es uno de los siete futbolistas que no están en los planes del Tottenham de José Mourinho para la siguiente temporada.

Ante la noticia, en España aseguraron que, el zaguero, de 24 años, está en la órbita del Barcelona y es posible que su llegada al equipo culé se dé en el próximo mercado de fichajes.



La información recopilada por Mundo Deportivo afirma que Dávinson está, nuevamente, en la carpeta del equipo azulgrana, pues hay que recordar que el club catalán intentó fichar al colombiano en el 2017.



"El Barça tiene claro que debe reforzar la defensa para la próxima temporada y además del probable fichaje de Eric Garcia (Manchester City) podría llegar alguien más para reforzar el eje de la zaga. Descartado Jerome Boateng (Bayern Múnich) pese a su condición de agente libre, los azulgrana podrían volver a la carga por Davinson Sánchez, central del Tottenham que ya estuvo en la órbita culé cuando jugaba en el Ajax".



Así las cosas, Dávinson Sánchez tendría un gran pretendiente de cara al mercado de fichajes de verano que está cerca de comenzar, sin embargo, por ahora, el central está concentrado en finalizar la temporada con Tottenham y lograr el objetivo de clasificar a competencias europeas.



Cabe resaltar que, jugadores como Jeison Murillo y Yerry Mina, vistieron la camiseta blaugrana en temporadas pasadas y no gozaron de mucha continuidad.