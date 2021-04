¿Qué pasará con Dávinson? Los descartados del Tottenham de Mourinho

El presente de Tottenham Hotspur no es bueno. Eliminados de la Europa League, el equipo de José Mourinho lucha por escalar puestos en la Premier League, con el objetivo de clasificar a las competencias europeas de la siguiente temporada.



Actualmente, los Spurs son sextos en la general con 49 puntos en 30 partidos disputados. Con un juego poco vistoso, las críticas para el equipo londinense no paran de llegar, y es que, con la gran nómina que tiene - destacan estrellas como Harry Kane, Son Heung-Min, Gareth Bale y Hugo Lloris-, el conjunto de 'Mou' debería estar luchando por los primeros lugares en Inglaterra y por las instancias finales en la competencia internacional. Sin embargo, el presente dice todo lo contrario y los Spurs pelean por un cupo a Champions o Europa League para no catalogar la temporada como un rotundo fracaso.



Justamente, producto de esa mala campaña, el medio inglés, The Mirror, publicó la lista de jugadores que no estarían en los planes de Mourinho y que Tottenham dejaría ir en el próximo mercado de fichajes. En ella, aparece el colombiano Dávinson Sánchez, quien, pese a tener regularidad en el primer equipo (31 partidos jugados en la temporada), viene acumulando errores en la posición y esto lo habría terminado de condenar.



Según explicó el medio británico, además de Dávinson, otros seis jugadores tendrían las puertas abiertas y estarían muy cerca de salir del club: Serge Aurier, Dele Alli, Harry Winks, Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon, Juan Foyth (está cedido) y Erik Lamela.



Así las cosas, Tottenham dejaría ir a siete jugadores para darle un nuevo aire la plantilla y, con nuevas incorporaciones, buscará pelear por los títulos en la siguiente temporada. ¿Qué pasará con Dávinson?