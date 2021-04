A Antonella no le hizo gracia: española cuenta cómo rechazó a Messi

Lionel Messi no es solo el mejor futbolista del mundo. También, para muchas mujeres, es el mejor partido del planeta. Pero no siempre están todas enteradas y por eso, literalmente, se les escapa la tortuga.

Es lo que le ocurrió a la presentadora española Susy Caramelo, quien contó en Movistar una divertida anécdota sobre cómo lo rechazó y luego se arrepintió.



"Me estaba lavando las manos y vi que estaba el chavalín solo sentado en un sofá y yo que soy muy simpática y hablo con todos le pregunté: ¿Qué te llamas Lionel? ¿Cómo las lionesas? ¿Y a ti de qué te gustan, de crema, de nata o de chocolate?" bromeó.



La presentadora contó que cuando se encendieron las luces y fue hora de salir, volvió a cruzarse con él mientras buscaba al chico con el que había ido. Messi empezó a coquetear con ella y le dijo: "¿qué haces ahora?" y antes que ella respondiera sucedió lo impensado: "una marabunta de gente lo acorraló"



Entonces, según contó, preguntó quién era el muchacho y alguien le dijo que era el mejor futbolista del mundo.



Entonces se dio cuenta de su 'error': "¡Qué le acabo de decir que estoy con otro!", exclamó.



El argentino volvió a insistir en que fuera a su casa pero ella contó que fue, literalmente, por falta de dinero que no se animó a acompañarlo: "me hubiera ido, pero dije que no porque era tan pobre que como me fuera a casa de ese tío no me echaban de allí ni con tarjeta roja y además no podía pagar el parking".



Susy Caramelo concluyó que esa noche pensó en los álbumes de los mundiales de su hermano y lamentó que no les mostraran a las chicas para que, cuando coincidieran con esas estrellas, no les pase lo que a ella: "Se me escapó el tren".