¿Aló, mamá? La celebración de Dybala y la victoria clave de Juventus

Juventus logró un triunfo clave en la Serie A contra Nápoles, equipo que lo igualaba en la tabla, un duelo directo que había que ganar sí o sí.

El duelo entre colombianos, el de Cuadrado en Juventus y el de Ospina en Nápoles, no pudo ser pues solo el primer fue al campo. Al final, los de Turín se impusieron 2-1 y respiraron aliviados en su pelea por escalar posiciones.



Un jugadón fue lo que abrió la lata a los 12 minutos, una maniobra excepcional de Chiesa, sacándose de encima dos marcadores para meter un centro a Cristiano Ronaldo, quien no desperdició, como en la primera acción de cabeza que tuvo.



Se perdió Cuadrado el gol de la temporada a los 37 cuando tuvo libertad para entrar al borde del área, meter un regate y definir con la derecha, aunque el portero le adivinó y lo aguantó bien.



Después Insigne contestaba para Nápoles con un remate apenas por arriba, pero en general eran poco claros los visitantes en la salida. Sobre el cierre de esa primera etapa no se sancionó como penalti una falta a Zielinski que debió ser... pero ya no había tiempo sino para el descanso.



El complemento no trajo la reacción esperada y Juventus se fue acomodando a la victoria, aunque fuera corta.



A los 68 minutos decidió Pirlo bajar la persiana y sacó a Cuadrado, quien de hecho no tuvo un partido con mucha influencia y en ese momento llegó también al partido Paulo Dybala. Justo a tiempo para el show pues anotó a los 73 un lindo gol, a buena distancia, uno con su sello. Pero lo mejor fue el festejo: lo gritó con el alma, bajaron sus compañeros de la tribuna para abrazarlo y él, al final, sacó una camiseta con al leyenda: Feliz cumple mamá.



Se iba a complicar un poco la ventaja al cierre, cuando a los 88 buscó Osimhen una falta en el área que Insigne cambió por gol, pero despertó muy tarde el equipo de Ospina, quien vio el juego en el banquillo, y se fue con una derrota 2-1.