Ospina no se recupera en su totalidad y Napolés sigue cuidando de él

David Ospina sigue recuperándose tras el fuerte susto que tuvo contra Udinese. El guardameta colombiano no ha recibido el alta médica en su totalidad, por lo que Carlo Ancelotti no lo citará hasta ese entonces.

"El cuerpo técnico solo llamará a Ospina cuando los médicos especialistas consideren que hay cero riesgos para el jugador", informó 'Corriere dello Sport', prensa italiana.



El jugador ya está fuera de peligro y se sigue recuperando, pero no será tenido en cuenta hasta que el cuerpo médico le dé el alta médica.



Ospina se perderá el partido de Napolés, que enfrenta a Roma este domingo a las 8:00 a.m. El siguiente encuentro será el 4 de abril, contra Empoli, que sigue siendo duda en si el colombiano estará o no.