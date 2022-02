¿Futuro incierto? David Ospina tendría una inminente salida del Napoli

Nuevo dolor de cabeza para el colombiano David Ospina, teniendo en cuenta que su contrato con el Napoli vence en junio del 2022 y su renovación estaría congelada, luego de que se diera a conocer que las directivas del equipo celeste le dieran la prioridad al Alex Meret, quien es menor que el colombiano y trabaja para seguir vinculado con el equipo italiano.



Según informó el diario Gazzetta dello Sport de Italia, las directivas del Napoli tendrían en mente no renovar al colombiano, ya que, su prioridad en Meret, quien pondría como condición para continuar, asegurar su titularidad, condición que Aurelio De Laurentiis no tendría problema.



“En Napoli también es una cuestión de oportunidad: al final de la temporada expirará el contrato de Ospina y la dirigencia actualmente se orienta a no renovarlo, considerando además la edad del colombiano que en agosto cumplirá 34 años, mientras que Meret tiene nueve en menos", citó el medio italiano.



Otras de las razones de la posible salida del colombiano, es el alto salario que tiene, teniendo en cuenta que el equipo italiano tiene como prioridad tener un segundo arquero con una masa salarial menor que el arquero titular.



Ospina no estará en el próximo juego del Napoli, ya que sigue presentando molestias estomacales que lo dejaron por fuera en el juego de Argentina vs Colombia por las Eliminatorias.