¿Algo para rescatar? La doble fecha para Colombia dejó más problemas

Una doble fecha de Eliminatorias que terminó en el olvido para Colombia, dejando a la tricolor con más de un pie fuera de Catar 2022, dependiendo de un milagro, ganar y esperar todos los resultados favorables posibles. Por el momento, el cupo directo parece imposible, por lo que apuntarle al repechaje es casi una obligación, de llegar a alcanzar en los puntos.



Dos partidos que dejaron más dudas que certezas, el fútbol deseado no se encontró en la cancha y la escases de gol es la prueba rotunda de que algo no está funcionando en el campo de juego. Los tantos representan el todo, pero, hay que encontrar el camino para llegar a ellos, la tricolor ha perdido el rumbo en esos últimos duelos, no solo contra Perú y Argentina, sino desde hace ya varios. La racha de partidos sin ganar solo permite que la preocupación crezca.



En el partido contra Perú, donde la justicia no imperó para el equipo que más buscó y propuso, hubo cuatro jugadores que entre la actitud y sus condiciones, intentaron. No es suficiente la individualidad si en el conjunto no hay entendimiento, más cuando hay ciertas fichas que faltan.



Caso de Juan Guillermo Cuadrado, que se ubicó como lateral y luego pasó a ser volante, buscó profundidad. Llegó a tener el 95% de precisión en los pases y llegando a tocar la esférica en 70 oportunidades. Pese a llegar con el ímpetu, contra Argentina no tuvo una buena noche, sin poder lograr ser un enlace con la parte de adelante. Pasó de un 7.5 a un 6.8, según las valoraciones.



Otro que fue controversial, pero que no se ahorró una gota de sudor fue James Rodríguez. Sacrificio y propuesta en ataque fueron su bandera en Barranquilla, entrando por la banda y por la mitad, la calificación de 7.9 quedó en nada, pues contra Argentina lució perdido, sin poder encajar una buena presentación y colgado en la labor defensiva.



Ni Luis Díaz, que es el revulsivo, tuvo una buena jornada con Colombia contra Argentina. Pese a los intentos de asociarse con Mojica, siempre encontraron taponada la banda. Camilo Vargas llegó desde el banco a reemplazara David Ospina. Cuatro salvadas tuvo el bogotano, siendo fundamental para evitar una goleada catastrófica.



Contra Argentina es difícil encontrar un punto medianamente alto (salvo Camilo Vargas), pues el funcionamiento colectivo estuvo por debajo de lo esperado, teniendo en cuenta que la pasividad ofensiva reinó, de acuerdo al plan de Reinaldo Rueda, el cual ratificó Falcao en rueda de prensa. Además, por el contexto y lo que representaba el ganar o perder, dejando resignadas, en gran parte, las opciones de clasificar a Catar 2022.