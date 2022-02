Carlos Antonio Vélez no se guardó nada: ‘no era un partido para James’

Momentos turbios de la Selección Colombia, luego de la derrota contra Argentina, que deja al borde de la eliminación, en el camino a Catar 2022. Las opiniones y posturas empezaron a salir, teniendo en cuenta todo lo que rodea la tricolor, desde las falencias del pasado que pudieron repercutir en el presente.

Una de las voces enfáticas ha sido la de Carlos Antonio Vélez, que habló sobre el partido puntualmente, además, recordando lo que pasó con Queiroz. El comentarista habló en su programa Palabras Mayores, de Antena 2 “Un juego con ritmo bajísimo por parte de Colombia. Argentina tenía dos velocidades más. Enfrentamos a los suplentes de los suplentes. El Diario Olé escribió lo siguiente ‘Argentina ratificó que el equipo está por encima de las individualidades, se sobrepuso a las ausencias. Se impuso a Colombia y redondeó una doble fecha. El sello del equipo está impreso, juegue quien juegue”.



“Colombia hizo un partido de bajísima intensidad, no propio de un equipo que está buscando clasificar. No los defiendan. El técnico los quiso defender. Fue problema de actitud, uno de los tantos problemas ¿Tener actitud es no ponerse el cuchillo entre los dientes o trotar o perder los duelos por no arriesgar?” agregó.



Recalcó y criticó el nivel de algunos en cancha, no solo desde lo deportivo, sino desde lo anímico “Es evidente que hay una falta de actitud, no tomar el mando, no dar golpes sobre la mesa ¿Eso es tener actitud? Si lo de ayer, es una muestra de actitud, creo que perdí el año arrancándolo. Colombia se tranzó en el medio, se neutralizó ahí. A Colombia no se le cae una idea de la cabeza. No se utilizó la pelota larga para poner a correr a Díaz.

Además no era el partido para meter a James, si la idea era mantener el cero y jugar a las transiciones, usted no puede con dos hombres que no ganan duelos taponar el sector. Por derecha llegó el gol”.



Hizo el comparativo con los verteranos de la albiceleste, que salieron en cada pelota a entregarlo todo “Ellos si tienen hambre, esa que no tenemos. Usted ve a esos millonarios que tiene Argentina, como Di María y pelea todos los balones, es un hombre mayor. Ve a los nuestros y que terminan los partidos y se largan, los ve trotones, las nalgas les pesan. Esto está consumado, matemáticamente hay unos cruces. Cualquiera sea el final, tiene que servir para una renovación absoluta”.



Recordó lo ocurrido con Queiroz, aprovechando para darle un mensaje a aquellos que salieron a cobrar en esta situación “Dirigentes fracasados, técnicos desactualizados y toda clase de personas que surgen en este tipo de situaciones, que tratan de lavar imagen a cuesta de los demás. Los que hemos estado acá, cantamos lo de Queiroz y advertimos lo de Rueda, además, tenemos la autoridad moral porque lo del 500% lo repetía. Pedí a Teo como solución, pedí a los de la mejor condición. Respeté las decisiones del técnico en este programa, bajo una garantía. Uno no se entierra con el cadáver”.



“Tenemos que aprovechar el momento para reconstruir sobre lo real, lo cierto. Es el momento donde salen a invocar a Pékerman. Un tipo que estuvo siete años y nos dejó la vagancia, de zona de confort. Queiroz le dijo a los señoritos, que si no corrían, los iba a sacar. Cuando anunció en Quito, es la última vez que voy a llamar a James” agregó.



Finalizó con la forma en que Queiroz salió de Colombia “Acá hay cuentas pendientes, los dirigentes cómo abortan lo de Queiroz. No defendieron un proyecto a diez años, le hicieron un juego a unos que lo sacaron, porque les avisó que su ciclo estaba por cumplirse. Ellos necesitaban a alguien que les sostuviera todos los vicios y malas costumbres. Rueda dio pasos importantes en Copa, pero se entregó al medio. Esto no fracasó anoche, esto fracasa desde que no se respalda lo de Queiroz”.



“Cuando Reinaldo empezó, cuando tomó decisiones con carácter. Pero se dejó absorber del folclorismo, quienes lo representan en los medios y lo blandos de los dirigentes, trayendo jugadores que no estaban en condiciones, cuando dijo que el 500% era el límite. Ahí, abrió la puerta del cementerio” acerca del cambio de discurso y contradicciones del actual entrenador, luego de tomar ciertas decisiones.