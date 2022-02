Alfio Basile no tiene piedad con Colombia: ‘Un cagazo impresionante’

No paran las críticas a la Selección Colombia luego de la derrota 1-0 con Argentina en la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022. Desde varias partes del continente y del mundo, Reinaldo Rueda y sus jugadores están en el ojo del huracán.



Ahora apareció Alfio el ‘Coco’ Basile, ex entrenador de la Albiceleste que dirigió al seleccionado de su país en dos oportunidades. El ‘Coco’ sufrió en carne propia la recordada goleada de Colombia 5-0 en el estadio Monumental, en las Eliminatorias a Estados Unidos 1994.



En charla con ‘Radio Cut’, Basile apuntó: “Argentina fue superior al rival, sobre un equipo que me defraudó. Pobre ‘Pacho’ Maturana, lo que debe estar pensando con este técnico y todo. Cómo paró el equipo cuando había necesidad de ganar, el miedo, el terror, todos en campo de ellos”.



“No puedo creer el miedo. Recuerdo cuando nos enfrentábamos con Maturana y era diferente. Pero el miedo, el cagazo de los colombianos era impresionante”, añadió el ‘Coco’.



Además, Basile no se explica cómo el Liverpool compró a Luis Díaz, pues no lo vio hacer nada contra Argentina e incluso contra Perú, en esta doble jornada de Eliminatorias. Sin embargo, en la entrevista le hicieron ver que no era culpa del guajiro.



“Ese Díaz que compró Liverpool, yo no lo vi hacer nada en dos partidos: contra Perú y Argentina no hizo nada. ¿Cómo lo compró el Liverpool?”, dijo el ‘Coco’. En la radio le dijeron: “Pero, ‘Coco’, viste con los jugadores que tenía al lado, es difícil jugar”. “Sí, es verdad”, aceptó Basile.